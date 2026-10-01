All In Hockey: Luleå Hockeys långsiktiga storseger

Uffe Bodin och Mike Helber är tillbaka med ett nytt avsnitt av All In Hockey.

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I måndags kallade Luleå Hockeytill presskonferens där man förkunnade att man köper loss Coop Norrbotten Arena och området runtomkring från Luleå kommun. Detta med hjälp av supportern och Minecraft-miljardären Jakob Porsers givmilda stöd i form av 110 miljoner svenska kronor. I och med övertagandet planerar Luleå att öka publikkapaciteten i arenan för att kunna få in runt 7 000 åskådare.

I veckans avsnitt av podcasten All in Hockey förklarar Mike Helber, tidigare klubbdirektör i Linköping HC, varför det här förändrar förutsättningarna för Luleås framtid – radikalt.

– Som klubbdirektör pratar man hela tiden om hur man kan hitta en långsiktig stabilitet. På den tiden jag hade den rollen var det Färjestad BK och HV71 som hade de absolut bästa förutsättningarna. Äger man inte sin arena så har man bara biljettintäkterna och äger inte maten och alla de intäkter som finns runt alla matcher och evenemang. Det här ger Luleå helt andra förutsättningar än klubbar som Timrå IK och Linköping HC har, säger Helber.

Vad är det som händer med Simon Edvinsson?

I All In Hockey blir det även fokus på flera andra heta samtalsämnen i hockeyvärlden:

All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.