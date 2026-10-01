Vem blir Årets Rookie i SHL 2026/27?

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I konkurrens med Anton Frondell och Viggo Björck plockade Ivar Stenberg hem priset som Årets Rookie i SHL 2025/2026. En utmärkelse ligans huvudtränare, lagkaptener, journalister, med fler, ligger bakom i form av en omröstning. Han sällar sig därmed till en exklusiv skara som inkluderar stjärnor som Elias Pettersson, William Karlsson och Victor Hedman.

Men priset kräver inte juniorstatus. Åldersgränsen går vid 25 år och max 30 matcher i en högstaserie i ryggen – något Jesper Frödén blev ett exempel när han tog hem utmärkelsen 2019/20.

Vilka står då på tur i år?

Hockeysverige.se har bett samtliga SHL-klubbar peka ut sitt nästa stora utropstecken. Här är, kort sagt, deras egna kandidater till Årets Rookie.

Kriterier för Årets Rookie:

Spelare kan delta i tävlingen fram till det att spelaren högst fyller 25 år det år säsongen startar. Spelare ska när säsongen startar ej ha spelat mer än 30 matcher i någon professionell högstaligas grundserie. Spelare kan bara utses till Årets Rookie en gång. Prisutdelning: 50.000:- tilldelas spelarens moderklubb.

Brynäs: Milton Gästrin

Linus Ölund:

– Milton Gästrin styrkor är att han är en målriktad spelare, han vill framåt, han kör hårt på träningar. En tvåvägspelare, vad jag har fått uppfattningar av hittills. När han kommer in så tror jag att han kommer att hjälpa vårt lag framåt. Som sagt, en väldigt målriktad spelare som vill ta sig framåt i karriären. Jag har dålig koll på vad de andra lagen har för rookies, men jag tror Milton kommer att ha en ganska stor roll hos oss och han vill framåt, och det betyder mycket.

Djurgården: Theo Stockselius

Magnus Hellberg:

– Jag tror att Theo Stockselius kommer att ha en genombrottssäsong. Jag har sett honom mycket förra året och även nu under hela försäsongen. En otroligt duktig hockeyspelare. Bra storlek, bra på skridskorna, väldigt bra spelförståelse och har även näsa till att göra mål. Jag tror att han kommer ha en väldigt framgångsrik säsong om han får hålla sig skadefri och spela mycket. Jag gillar det jag ser på träning så det ska bli kul att följa honom.

Frölunda: Bosse Meijer

Robert Ohlsson:

– Bosse Meijer är en 17-årig kille som har en bra fysik, jättebra ansvarstagande centerspel, ganska bra spelhuvud också. Han kan göra mycket poäng, framförallt i juniorhockeyn. Men jag tycker ganska snabbt att han har anpassat sitt spel till seniorhockey. Jag tror stenhårt på Bosse. Jag tror att det är en svensk center som vi, både i Frölunda och i svensk hockey, kommer att få stor nytta av. Jag ser egentligen inga begränsningar för den här spelen, utan det är en av de här unga spelarna som jag har haft som jag tror stenhårt på. Där kan det nog finnas ett genombrott.

HV71: Malte Gustafsson

Olle Alsing:

– Malte Gustafsson tror jag på en stenhårt i år. Han var jättebra när han kom upp som gallerskalle förra året hos oss och hjälpte till. Draftad högt nu i somras och jag tycker att han har kommit en väldigt lång bit på vägen redan, mot att bli en riktigt bra back. Han har storleken, han har skridskoåkningen och han har det där lilla extra som en back behöver. De där sakerna man inte kan lära ut, hur man rör sig i vissa situationer. Han har ett väldigt bra skott för att vara så ung. Han är mogen i sitt spel. Han är komplett. Jag tror han kommer att tillföra jättemycket till oss i år. Jag tror att han kommer att spela i NHL inom bara några år, och att han kommer att ha en karriär borta i Nordamerika under många år.

– Jag håller honom extremt högt. Jag har följt honom i några år och ser ambitionerna han har i gymmet och på träning och i vardagen. Det låter som att han är världens bästa spelare, men jag tror han kommer att bli extremt bra. Det blir kul att följa.

Färjestad: Melker Thelin

Rickard Wallin:

– Melker Thelin växte in i SHL på ett bra sätt redan i fjol, första året fullt ut från Hockeyallsvenskan. Han började riktigt bra och hade en lite tyngre period mitt i. Sen avslutade han med en bra avslutning på serien och stod även några matcher i slutspelet och gjorde det, tyckte jag, med den äran. Även om vi inte gick hela vägen, och att vårt målvaktsspel som helhet kanske inte riktigt levde upp till de högsta förväntningarna, så vet vi att det finns väldigt mycket i Melker. Han har jobbat stenhårt i sommar. Just att han vet vad han ska förvänta sig, vilka svagheter han har att fylla i... Sen är det en sån här kille som alltid kommer till jobbet oavsett om han har gjort en bra eller dålig match på samma sätt. Har man den inställningen över tid så kommer det ge resultat med den talangen han har.

Björklöven: Oscar Tellström

Magnus Bogren:

– Tellström har många styrkor. En bra kille, nyfiken, vill bli bättre varje dag, utmanar sig varje dag, enorm skridskoåkning, ett enormt skott, jobbig att möta. Nu har han lite erfarenhet också, så när vi avslutar säsongen tror jag att han kommer att vara en i vårt lags toppligga vad det gäller poäng.

Linköping: Milton Carpenhammar

Oscar Fantenberg:

– En stor kropp, smart spelare på isen. Han vet sina styrkor, att de ligger i defensiven, och tar stolthet i det. Han spelar likadant med oss i A-laget som han gör i J20. Det är en smart spelare som vet vad han är bra på, och unyttjar det på rätt sätt. Jag tror att han kan överraska många. Jag tror inte att det är så många som vet vem det är, och jag tror att han kommer att få ett par matcher med oss.

– Sen har vi Loke Krantz. Han fick ett genombrott förra året, men jag tror att han kan ta ännu mer kliv i år och verkligen visa hur bra och duktig han är.

Luleå: Oliwer Sjöström

Isac Hedqvist:

– Jag tycker att Oliwer Sjöström är jäkligt skicklig med pucken, bra på att hitta passningar. Sen tycker jag att han har försvarsspelet som krävs för att hålla i SHL också. Det här ska bli spännande att se faktiskt.

Malmö: Viktor Olofsson

Fredrik Händemark:

– Han är inte så stor till storleken, nen otroligt åkstark, bra balans på skridskorna, otroligt tekniskt duktig med klubban och har hela tiden blicken uppe för att se isen. Han kommer att bli en otroligt bra spelare om han fortsätter. Han har alla verktyg för att bli en riktigt bra spelare. Jag tror stenhårt på honom.

Rögle: Oskar Jellvik

Dan Tangnes:

– Oskar Jellvik är ett väldigt skicklig hockeyspelare till att börja med, väldigt talangfull. Han läser spelet väldigt bra och har en hög skicklighetsnivå, framförallt offensivt. Sen ska vi inte glömma att han har varit lite skadedrabbad de senaste säsongerna, och har inte spelat så många matcher, så vi ska nog ha lite tålamod med honom. Men han har alla förutsättningar till att få ett genombrott här under kommande säsong, det tror jag.

Skellefteå: Viggo Nordlund

Rickard Hugg:

– Jag tror att Viggo Nordlund kommer att kunna ta otroligt stora kliv i år. Jag tycker han har sett riktigt rapp ut inför säsongen. Han är trygg med pucken, han gillar att hålla i, han vet när han ska släppa den. Han har ett bra skott, bra nyp i handlederna. Man ser att när han får pucken så vill han göra skillnad. Han åker inte ut och tänker så mycket utan har han en väg till mål så tar han pucken till mål. Det ska bli spännande att se hur säsongen utvecklas för honom.

– Ska man lyfta fram en till från vår lag så är det Valter Lindberg. Han har sett riktigt, riktigt bra ut och är fantastiskt skicklig med puck. Det ser ut som att han spelar i ett helt eget tempo där ute på isen. Han tror jag också kan få ett stort lyft.

Timrå: Tim Barkemo

Anton Wedin:

– Jag tror att Tim Barkemo kommer att ha en grym säsong. Han är egentligen en back som har allt. Riktigt bra på skridskorna, bra skott, bra spelsinne och bra passningsspel. Jag tror att han kommer att få ett genombrott i år.

Växjö: Ola Palme

Joel Persson:

– Ola Palme har ett väldigt bra första pass, bra storlek, och jag tycker att han tar många väldigt bra beslut trots sin ringa ålder. Jag tror att han har en väldigt fin framtid framför sig.

Örebro: Alexander Command

Christopher Mastomäki:

– Jag tror att Alexander Command kommer att ha en fantastisk genombrottssäsong här. Han har haft en väldigt bra försäsong, och utväxlingen han har i skridskoåkningen... han har bra tryck i grejerna. Han verkar ha mognat och jag tror verkligen att han är redo att ta det här steget. För skickligheten, det har han.

– Jag blir inte förvånad om det är "AC" som kan vara ligans genombrottsman. Han har den skickligheten så fortsätter han på inslagna vägen så kommer han att vara med där uppe och absolut vara en som många pratar om.