Jätteaffären i hamn - Luleå köper loss arenan

Coop Norrbottten Arena ägs nu av Luleå Hockey.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Parterna har varit överens ett längre tag.

Nu står det också klart att Luleå Hockey köper loss Coop Norrbotten Arena med överlåtelsedatum den 1 oktober. Klubben betalar drygt 130 miljoner kronor. Slutnotan väntas sedan landa på upp mot 175 miljoner kronor efter planerade renoveringar och ombyggnationer i arenan.

Målet är att gå från 6 100 platser till en kapacitet på 7 000.

Klubben har de senaste åren haft en enormt hög beläggningsgrad med fullsatt i princip varje match. Nu får de också chansen att bygga ut arenan och göra den ännu mer lönsam. Redan i början av året var de överens med kommunen om prislappen och sedan dess har de försökt att få ihop finansieringen.

Luleå köper loss arenan

Något som nu alltså har löst sig.

Klubben står själva för 60 procent av kostnaden samtidigt som storsponsorn Jakob Porser kliver in och betalar 40 procent.

– Det är väldigt många som har bidragit till att vi har kunnat komma hit och som förtjänar ett stort tack. Vi har dessutom haft en bra och konstruktiv dialog med Luleå kommun genom hela processen, samtidigt som många människor både inom och utanför föreningen har lagt ner väldigt mycket tid och engagemang för att göra det här möjligt. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla som på olika sätt har varit delaktiga och hjälpt oss att komma i mål med köpet och övertagandet av arenan och kvarteret, säger klubbchefen Per Ekervhen i ett pressmeddelande.

Renoveringarna i arenan hoppas vara klara till nästa säsong.