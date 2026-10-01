Tyska stjärnorna gör som bröderna Tkachuk – startar egen podcast

Moritz Seider och Tim Stützle har startat en egen podcast. Foto: AP Photo/Paul Sancya

Foto: Alamy Stock Photo

Moritz Seider och Tim Stützle ger sig in i podcastvärlden.

De två tyska NHL-stjärnorna har tillsammans startat Seider & Stützle , en podcast som kommer att släppas en gång i månaden och görs på tyska. Premiäravsnittet släpptes på onsdagen och podden produceras i samarbete mellan kicker och Eishockey NEWS.

Duon kommer bland annat att diskutera NHL, den tyska högstaligan DEL och det stundande VM 2027 på hemmaplan. Även livet utanför isen och vardagen som professionell hockeyspelare kommer att vara återkommande ämnen.

Seider och Stützle följer därmed i fotspåren på Florida Panthers-bröderna Matthew och Brady Tkachuk, som startade podcasten Wingmen hösten 2025. Den podcasten skapade senare rubriker i Ottawa efter att deras pappa Keith Tkachuk medverkat och riktat kritik mot Senators . Elliotte Friedman rapporterade efter Bradys trejd till Florida att podden hade ”orsakat vissa problem” i Senators omklädningsrum.

Seider och Stützle startar podcast

För Seider och Stützle finns dessutom en tydlig personlig koppling till poddprojektet. De båda har spelat tillsammans i Adler Mannheim under ungdomsåren, tränar ihop under somrarna och har en nära vänskap trots att de numera representerar divisionsrivalerna Detroit Red Wings och Ottawa Senators i NHL.

Seider, 25, noterades för 60 poäng (10+50) på 82 matcher förra säsongen. Han slutade femma i omröstningen till Norris Trophy.

Stützle, 24, stod för 83 poäng (34+49) på 80 matcher och vann lagets interna poängliga.

Red Wings inleder säsongen på hemmaplan mot New York Rangers på fredag, medan Senators spelar sin premiär på lördag när de gästar Toronto Maple Leafs.