LHC:s besked om stjärnan

Remie Elie missar kvällens match. Foto: Bildbyrån

Linköping HC:s Remi Elie hade en mardrömslik fjolårssäsong med en överkroppsskada som håll honom borta under stora delar av säsongen. Elie missade också inledningen av årets försäsong på grund av rehabilitering men kunde gör debut i slutet av augusti.

Hittills har kanadensaren svarat för ett mål under de inledande tre matcherna i SHL.

Elie missar kvällens match

I kvällens match mot Luleå Hockey tvingas dock LHC klara sig utan sin stjärna. Elie har saknats under veckans träningar och nu meddelar klubben i en skaderapport på hemsidan att kanadensaren startat ny rehabilitering.

"Han har startat rehabilitering för en underkroppsskada och kommer att undersökas vidare i veckan. Han är således inte tillgänglig för spel under veckans matcher.", skriver klubben.

Linköping möter Luleå hemma i Saab Arena ikväll med matchstart klockan 19.00.