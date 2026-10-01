Wayne Gretzky: "Edmonton är allt Connor McDavid vill ha"

Connor McDavid blir kvar i Edmonton enligt Wayne Gretzky.

Det har spekulerats i Connor McDavids framtid i Edmonton Oilers. Efter två förluster i Stanley Cup finalen skrev stjärnan på en kontraktsförlängning som gäller i endast två år. Det betyder att att han skulle kunna söka sig bort genom en trejd eller bli free agent till sommaren 2028 i jakten på Stanley Cup. Speciellt som de åkte ut i den första slutspelsrundan förra säsongen mot de redan borträknade Anaheim Ducks.

Denna säsongen startade inte på bästa sätt heller. Första matchen förlorades mot Vancouver Canucks på övertid. McDavid gick ifrån matchen med två assister.

Wayne Gretzky: "Kan inte se han i nåt annat lag"

Någon som känner McDavid bra är legendaren Wayne Gretzky. Han medverkade i Pat McAffe Show och fick frågor om McDavid och hans framtid i Edmonton. Enligt Gretzky kommer inte McDavid spela för nåt annat lag under sin karriär.

– Edmonton som organisation är en bra organisation och dom har en chans att vinna varje år, det är allt han vill ha. Jag ser inte att Connor skulle lämna Edmonton säger han.

Han fortsätter förklara att det inte är någon spelare i ligan som förtjänar en Stanley Cup lika mycket som McDavid.

–Ingen vill vinna mer än han vill. Förhoppningsvis kommer hans tid när han kan lyfta Stanley Cup. Han förtjänar det. Han är en av de spelare i ligan som säljer biljetter så vi behöver han i spelet.

Varit klubbägare i Edmonton

Wayne Gretzky var delaktig när McDavid draftades som nummer etta till Edmonton. Han var nämligen klubbägare av Edmonton mellan åren 2015-2022.

Gretzky gick sedan vidare och blev expert på TNT.