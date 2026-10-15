All In Hockey: CHL-dilemmat, "Nubbens" önskan och konspirationen

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Se All In Hockey i videospelaren ovan!

Podcasten All In Hockey tuffar på. När Mike Helber och Uffe Bodin nu sätter sig i studion avhandlas flera aktuella ämnen i hockeyvärlden.

Inte minst avhandlas AIK Hockeys framfart i Hockeyallsvenskan. Tio raka vinster under nye coachen Viktor Tuuralas ledning innebär tangerat klubbrekord i ligan. Kan den imponerande bredden som laget visar upp ta dem hela vägen tillbaka till SHL?

Timrå IK ligger som väntat i botten av SHL. Trots det öppnar sportchefen Kent Norberg för att förlänga kontraktet med tränaren Mikael Gath redan nu. Är laget mycket bättre än vad de visat hittills, eller är den dåliga skotteffektiviteten bara ett bevis för att man saknar spetsen för att hävda sig?

Varför fungerar inte Champions Hockey League?

Sorgebarnet Champions Hockey League är på tapeten igen. Turneringen, som blivit ett skällsord bland svenska supportrar, har återigen blivit föremål för kritik. Varför funkar inte konceptet i Sverige medan det verkar vara populärt ute i Europa? Mike Helber ger klubbdirektörens perspektiv på saken.

New York Rangers har förlorat sin förstamålvakt Igor Sjestjorkin till en så pass allvarlig skada att han missar resten av säsongen . Hur ska klubben tackla det? Mike och Uffe är inte överens.

Och vad händer egentligen med Quinn Hughes? Stjärnbacken har hittills inte förlängt sitt kontrakt med Minnesota Wild och verkar inte speciellt intresserad av att göra det. Mike bjuder på en riktig konspirationsteori om varför så är fallet – en teori som innefattar Dylan Larkin, Simon Edvinsson och hela familjen Hughes.

All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.

Lyssna på All In Hockey här: