Igor Sjestjorkin i Rangers.

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New York Rangers förlorade i natt mot Washington Capitals. Det var däremot inte det värsta som hände laget under natten. För efter drygt halva matchen klev Igor Sjestjorkin av med en skada. Den ryska storstjärnan skadade sig när han gjorde en desperationsräddning och slog i skridskon i stolpen.

I stora plågor tog han sig sedan av isen med en uppenbar smärta i högerbenet.

Nu har Rangers också kommit med ett riktigt tungt besked. Stjärnmålvakten missar hela säsongen på grund av skadan. Vilken skada det är är inte offentligt, men däremot har de nu slagit fast att den är av det allvarligare slaget. Nattens match var hans femte och sista för säsongen.

Igor Sjestjorkin missar hela säsongen

Sedan han kom till klubben säsongen 19/20 gick det fort tills han ansågs vara en av ligans bästa. Kontraktet gäller fram till 2033 med en lönetaksträff på närmare tolv miljoner dollar per säsong. Pengar som Rangers nu kommer att kunna använda för att hitta en ersättare den här säsongen.

Bakom Igor Sjestjorkin har Dylan Garand klivit fram som andremålvakt i laget. För att göra saken ännu värre är Joonas Korpisalo borta i en dryg månad till. Nu väntas AHL-målvakten Spencer Martin ta steget upp till NHL.

Helt klart är det ett monumentalt avbräck för Rangers och deras ambition att gå till slutspel. Målvakten har inlett säsongen briljant med tre segrar på fyra matcher där han även blev målskytt mot Tampa Bay.