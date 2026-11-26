Niklas Eriksson hyllades av Örebro-supportrarna.

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Örebro Hockey fick en drömstart på torsdagskvällen när gästerna drog på sig två tidiga utvisningar. I spel fem mot fyra kunde David Quenneville prickskjuta in 1–0 redan efter drygt fyra minuters spel, framspelad av Liam Danielsson och Josh Dickinson.

Hemmalaget fortsatte att föra spelet och med bara åtta sekunder kvar av den första perioden utökade Max Véronneau ledningen till 2–0, assisterad av Kalle Kossila och Wojciech Stachowiak.

Därefter stängde Örebro butiken – mycket tack vare en storspelande Filip Larsson i målet som räddade 32 av 33 skott. HV71 drog på sig hela tolv utvisningsminuter under matchen medan Örebro spelade helt utan utvisningar. Gästerna forcerade i slutperioden och plockade ut målvakten Herman Liv, vilket gav utdelning när Jonathan Ang reducerade med knappt två minuter kvar. Närmare än så kom dock aldrig smålänningarna.

Därmed föll Niklas Eriksson i sin återkomst till Örebro. En återkomst där han hyllades av hemmasupportrarna.

-- När kommer in här och känner igen många människor, det är klart det är speciellt, sa Eriksson inför matchen.

Efter matchen var HV-tränaren besviken på effektiviteten.

-- Nummer ett är att vi behöver sätta dit puckarna när vi har lägena. Nummer två är att behöver vara framför Filip (Larsson) så han inte ser puckarna. Han är en toppmålvakt i den här ligan av en anledning, säger han i TV4 efter matchen.

I och med segern befäster Örebro HK sin fjärdeplats i SHL-tabellen på 37 poäng, medan HV71 ligger kvar som jumbo på 14:e plats med 17 inspelade poäng.

Matchfakta

Örebro HK – HV71 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

Första perioden: 1–0 (04.09) David Quenneville (Liam Danielsson, Josh Dickinson) spel fem mot fyra, 2–0 (19.52) Max Veronneau (Kalle Kossila, Wojciech Stachowiak).

Andra perioden: –

Tredje perioden: 2–1 (58.02) Jonathan Ang (Hugo Fransson).

Skott: 26–33 (8–7, 14–12, 4–14)

Utvisningar: Örebro 0 min, HV71 6x2 min

Publik: 5 371 (Behrn Arena)