Jeff Petry avslutar NHL-karriären. Foto: Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Foto: BILDBYRÅN

Den rutinerade NHL-backen Jeff Petry lägger skridskorna på hyllan. I ett nyligen publicerat avsnitt av podcasten ”Never Offside” , där han medverkade tillsammans med sin fru Julie och Cat Toffoli, fru till San Jose Sharks-forwarden Tyler Toffoli, meddelade 38-åringen att han avslutar sin hockeykarriär.

Petry har inte alls spelat under den pågående NHL-säsongen. Hans senaste framträdanden kom under 2025/26, då han noterades för åtta assist på 58 matcher med Florida Panthers och Minnesota Wild. Under de tre föregående säsongerna representerade han även Pittsburgh Penguins och Detroit Red Wings.

Det är dock framför allt tiden i Edmonton Oilers och Montreal Canadiens som Petry kommer att förknippas med. Han valdes som 45:e spelare totalt av Edmonton i NHL-draften 2006 och tillbringade delar av fem säsonger i klubben innan Montreal värvade honom 2015. I Canadiens etablerade han sig som en pålitlig tvåvägsback.

Jeff Petry avslutar NHL-karriären

Under sin tid i Montreal stod Petry för fyra raka säsonger med minst 40 poäng mellan 2017/18 och 2020/21. Hans poängmässigt bästa säsong kom 2018/19, då han noterades för 46 poäng (13+33) på samtliga 82 grundseriematcher.

Med Petry som en viktig del av lagbygget, till stor del framför den nyligen invalde Hockey Hall of Fame-målvakten Carey Price, tog sig Canadiens hela vägen till Stanley Cup-finalen 2021. Där blev det dock förlust mot Tampa Bay Lightning under NHL:s andra säsong som påverkades av covid-19-pandemin.

Totalt blev det 1 048 grundseriematcher i NHL för den Ann Arbor-födde backen. Han avslutar karriären med 96 mål och 394 poäng efter att ha representerat Edmonton, Montreal, Pittsburgh, Detroit, Florida och Minnesota.

Petry gjorde även fyra VM-turneringar med USA:s landslag. Hans främsta internationella merit blev ett VM-brons vid turneringen i Sverige och Finland 2013.