Rögle är vinnare igen.

Foto: BILDBYRÅN

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Med sex raka förluster var det ett pressat Rögle BK som ikväll besökte Skellefteå AIK.

Skadorna har, precis som förlusterna, avlöst varandra för de grönvita. Nyligen stod det klart att både Daniel Zaar och Mark Friedman missar resten av året på grund av skador de ådrog sig mot Malmö Redhawks förra veckan. Något som fick Rögle att agera under gårdagen när man presenterade Adam Erne.

-- Det är ett kraftpaket, med bra fart på fötterna. Stark runt kassen och har en bra fysisk närvaro, säger Hampus Sjöström om nyförvärvet i TV4.

Petter Rönnqvist: Var det det här ni hade letat efter?

-- Vi hamnade ganska tidigt i en situatin där vi kanske behövde kompetera vår trupp med något givet att det var indikationer på att de skadorna vi fick skulle bli långdragna. Det är det bästa tänkbara alternatviet som vi tror kommer passa bra in hos oss.

Rögle bröt sviten

I Skellefteå fanns dock inte Erne med, som beräknas vara i spel efter nästa uppehåll, men det spelade ingen roll för Rögle den här kvällen. Man bröt sin dystra svit på sex raka förluster efter en stark bortamatch.

Isac Solberg gav gästerna ledningen tio minuter in i den första perioden. Men det var i slutet av den andra perioden som Rögle gjorde ett matchavgörande ryck. Inom loppet av 17 sekunder kunde Lubos Horky och Joel Kellman skicka upp Rögle i 3-0-ledning.

-- Jag tycker vi gör en jättebra match så här långt. Vi spelar bra utan puck, vi är agressiva och håller de på utsida. Samtidigt tycker jag vi är väldigt noggranna med pucken, sa Joel Kellman efter två perioder.

I den tredje perioden reducerade visserligen Skellefteå tidigt Mikkel Aagaard. Men Calle Clang såg till att spika igen resten och gav Rögle en efterlängtad seger. Fredrik Olofsson kunde sätta spiken i kistan i tom kasse fram till 4-1 med två minuter kvar.

-- Fruktansvärt skönt att få vinna idag, säger Calle Clang efter matchen som hade mycket att stå i.

-- Jag behöver också spela bättre än jag gjort de senaste matcherna. Det var skönt att få komma upp med en bra prestation för laget.

Skellefteå - Rögle 1-4 (0-1, 0-2, 1-1)

Skellefteå: Mikkel Aagaard

Rögle: Isac Solberg, Lubos Horky, Joel Kellman, Fredrik Olofsson.