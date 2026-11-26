Ny förlust för Djurgården. Foto: Bildbyrån/TV4 skärmklipp

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Djurgårdens IF Hockey kom till kvällens match mot Växjö Lakers med fyra raka förluster och ett kvalstreck som var obehagligt nära.

Inför matchen valde Robert Kimby, något överraskande, att sätta talangen Theo Stockselius som 13:e forward.

Djurgården har haft problem med målskyttet den här säsongen och bara mäktat med fyra mål de senaste fyra matcherna.

Ineffektiviteten fällde DIF igen

Även ikväll hamnade man i underläge när Växjö gjorde 1-0 genom Lucas Elvenes sju minuter in i den första perioden. Spelmässigt var stockholmarna dock med i matchen, och drygt 14 minuter in kvitterade man också när Håvard Salsten stänkte dit 1-1 i krysset bakom Adam Åhman.

I den andra perioden stod matchen och vägde när Dennis Rasmussen styrde in 2-1 för hemmalaget i powerplay. Ett resultat som sedan stod sig långt in i den tredje perioden, innan Växjö ökade på till 3-1 med drygt tre minuter kvar genom Sebastian Aho. Det efter att DIF haft ett gyllene läge att kvittera i powerplay några minuter innan.

Peter Cehlarik kunde sen sätta slutresultatet 4-1.

"Trött på att förlora"

Djurgården åkte därmed på den femte raka förlusten och fast i botten av tabellen. Positivt för Durgården var att övriga bottenkonkurrenter också kammade noll. Men snaran dras åt allt mer för Robert Kimbys gäng.

Idag sköt man 31 skott på mål och hade 57 skottförsök.

-- Jag vill inte säga att det är så bra, när vi förlorar med 4-1 som vi gjort den senaste tiden. Jag vet inte, jag är trött på att förlora, säger målskytten Håvard Salsten efter matchen.

Växjö - Djurgården 4-1 (1-1, 1-0, 2-0)

Växjö: Lucas Elvenes, Dennis Rasmussen, Sebastian Aho, Peter Cehlarik.

Djurgården: Håvard Salsten