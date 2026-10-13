Bekräftar: Vill förlänga med tränaren

Mikael Gath.

Foto: Fredrik Sundvall/Bildbyrån

Mikael Gath tillträdde som ny huvudtränare i Timrå inför den här säsongen, då han ersatte Tommy Samuelsson. 50-åringen skrev ett tvåårskontrakt med SHL -klubben, men bara några månader in på avtalet vill nu Timrå förlänga tränarens kontrakt.

Det bekräftar sportchefen Kent "Nubben" Norberg för Hockeytime .

– Vi skulle gärna förlänga med "Micke" x antal år redan nu. Det vill styrelsen, jag och sportrådet. Vi är överens om att det är rätt man. Sen får vi se. "Micke" har familjen nere i Ängelholm och det är sådana saker som ska lösas, men vi skulle absolut vara intresserade. "Micke" har gjort ett fantastiskt bra intryck, säger Norberg.

"Jag är grymt imponerad"

Gath anslöt till Timrå efter att ha spenderat tre säsonger som förbundskapten för Danmark. Innan dess hade han gjort fem raka säsonger som huvudtränare och sportchef i Kristianstad.

– Jag måste säga att jag är grymt imponerad av "Mickes" sätt att jobba. Det har fungerat fantastiskt bra. Jag är otroligt glad att vi valde honom, säger Norberg.

Har tagit en trepoängare på åtta matcher

Vidare berättar Norberg att klubben ännu inte har presenterat något nytt kontraktförslag för Gath, men sportchefen är tydlig med vad han tycker om klubbens huvudtränare.

– Jag skulle inte vilja byta ut honom mot någon tränare. Han passar som handen i handsken här.

Timrå och Gath har inlett säsongen med en trepoängare på de åtta inledande matcherna och ligger på nästjumboplatsen i SHL med sju inspelade poäng på åtta matcher.