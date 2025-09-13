I tre långa år har Marcus Krüger väntat på att få spela i SHL med Djurgården igen.

Idag var det dags för återkomst, men utan kaptenen.

– Det finns ingen som skulle vilja spela premiären mer, svarar Niklas Wikegård i TV4 inför mötet med Skellefteå.

Marcus Krüger och Niklas Wikegård. Foto: Bildbyrån (montage).

Salsten, Josefson, Frondell och Rensfeldt.



Detta var centersidan som Djurgården ställde upp med i lördagens SHL-premiär då man gjorde återkomst i högstaserien. Skellefteå stod på andra sidan och supportrarna gjorde sitt genom att visa upp dubbla tifon inför nedsläpp – MEN på isen saknades alltså kaptenen Marcus Krüger.



Smällen slogs fast på förhand och DIF:s sportsligt ansvarige, Niklas Wikegård, fick därmed ge svar minuter innan det var dags.



– Det är jättetråkigt. Det finns ingen som skulle vilja spela premiären mer, men i den här branschen är man orolig för något i stort sett hela tiden, säger Wikegård i TV4 när han får frågan.



DIF-bossen fortsätter sedan med några ord som lugnar kring statusen på den viktige pjäsen.



– De (Josefson och Krüger) kommer att spela, och en sådan som Krüger hade garanterat kunna spela idag också om det hade varit längre fram under säsongen, men det finns ingen anledning att knuffa ut killar med småskador i början på säsongen.



Matchen pågår!

