DIF-fansens jubel: ”SM-guld, SM-guld, SM-guld”

Budskapet inför premiärmatchen från Djurgårdens supportrar var kaxigt: ”Grattis Sverige”, stod det tydligt.

Stockholmarna såg till att bjuda tillbaka till ett fullsatt Hovet med en 5–4-seger i återkomsten till Sveriges bästa hockeyliga.

Efter en mäktig vändning svarade Djurgården med ett prematurt och möjligen skämtsamt guldjubel.

”SM-guld, SM-guld, SM-guld”, hördes från läktarna.

Jesper Petterson i TV4. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Stockholm och Djurgården var tillbaka i SHL för första gången på tre år. Skellefteå väntade i den efterlängtade premiären. Då slog Djurgården till med ett tidigt mål i powerplay, genom nyförvärvet Joey LaLeggia. Jublet tick inta att ta miste på.

Men de ständigt ökande sångerna skulle dö ut snabbt. Först kvitterade Oscar Lindberg efter bara 22 sekunder, efter att ha fått alldeles för mycket utrymme att på egen hand sätta kvitteringen bakom Magnus Hellberg.

Strax därefter kom 1–2 i powerplay genom Jonathan Pudas. Därmed var Djurgårdens energiska start som bortblåst, och Skellefteå sköljde i perioder över nykomlingen.

Kritiken i TV4: ”Det är en handgranat”

TV4-experten Sanny Lindström var efter den första perioden inte övertygad om Djurgårdens spel.

– Djurgården måste höja sig i andra perioden. De måste ta hand om pucken lite. Det är en handgranat när de får pucken i egen zon nu, säger han i sändningen.

Djurgården måste ha lyssnat på Lindströms ord. Robert Kimbys gäng vände nämligen på matchen. August Berg, Jesse Ylönen och Jesper Pettersson gjorde varsitt mål för att se till att Stockholmarna skulle gå mot premiärseger.

Två av målen kom inom 19 sekunder.

– Vilken scenförändring, konstaterar Joel Lundqvist i TV4.

Sjöng om SM-guld: ”Magisk dag”

Efter Jesper Petterssons mål till 4–2 tog sig Skellefteå inte riktigt tillbaka i matchen, eller?

Premiären slutade i jubel för Djurgårdens IF som i slutminuterna gjorde 5–2 i öppen bur genom Mathias-Emilio Pettersen. Men sista ordet var inte sagt. Skellefteå gjorde två mål i slutet och med en och en halv minut skiljde bara ett mål.

I slutskedet av matchen sjöng hemmasupportrarna om SM-guld och drömmarna börjar gro i Johanneshovs Isstadion.

– Magisk dag. Det är en dag jag har sett fram emot länge. Nu är den här och jag tycker att laget gör en jäkligt bra insats. Första matchen tillbaka… det svänger lite fram och tillbaka, men vi håller ihop det och kämpar hela vägen in, säger Jesper Pettersson i TV4 efter matchen.

– Jag har alltid pratat om att få komma tillbaka hit till Djurgården, även om det inte är något jag tagit för givet. Jag är otroligt tacksam över att få representera Djurgården igen, fortsätter han.