Växjö: Stor analys – betyg på alla spelare
Följ HockeySverige på
Google news
Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Växjö Lakers.
- Nya målvaktsparet – detaljerna som talar för ett lyft.
- Kontinuitet på backsidan – jättebyten på forwardssidan.
- Stor analys av lagbygget – betyg på alla spelare.
- En spelare får högsta betyg.
- Värvningen hyllas: ”En av de bästa”
- Styrkorna och svagheterna.
- Oron för tränarvalet.
- Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
- Där hamnar Växjö i snitt-tabellen.
Växjö inleder säsongen med en match mot Brynäs, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Växjös spelschema.
Läs mer: Här hittar du analysen av Djurgården.
SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
= Okej SHL-spelare
= Bra SHL-spelare
= Riktigt bra SHL-spelare
= En spelare på hög Europanivå
Den här artikeln handlar om: