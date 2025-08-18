Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Växjö Lakers.

Nya målvaktsparet – detaljerna som talar för ett lyft.

Kontinuitet på backsidan – jättebyten på forwardssidan.

Stor analys av lagbygget – betyg på alla spelare.

En spelare får högsta betyg.

Värvningen hyllas: ”En av de bästa”

Styrkorna och svagheterna.

Oron för tränarvalet.

Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.

Där hamnar Växjö i snitt-tabellen.

Växjö inleder säsongen med en match mot Brynäs, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Växjös spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

= Oprövad/På gränsen till SHL-klass

= Okej SHL-spelare

= Bra SHL-spelare

= Riktigt bra SHL-spelare

= En spelare på hög Europanivå