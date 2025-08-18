Prenumerera

Växjö: Stor analys – betyg på alla spelare

  • Author image

    Måns Karlsson

    • Chefredaktör

    Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Växjö Lakers.

    • Nya målvaktsparet – detaljerna som talar för ett lyft.
    • Kontinuitet på backsidan – jättebyten på forwardssidan.
    • Stor analys av lagbygget – betyg på alla spelare.
    • En spelare får högsta betyg.
    • Värvningen hyllas: ”En av de bästa”
    • Styrkorna och svagheterna.
    • Oron för tränarvalet.
    • Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
    • Där hamnar Växjö i snitt-tabellen.

    Växjö inleder säsongen med en match mot Brynäs,  lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Växjös spelschema.

    SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE

    Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

     = Oprövad/På gränsen till SHL-klass

     = Okej SHL-spelare

     = Bra SHL-spelare

     = Riktigt bra SHL-spelare

     = En spelare på hög Europanivå

    Den här artikeln handlar om:

