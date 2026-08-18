Wojciech Stachowiak uppges vara överens med Örebro.

Foto: Alamy/Montage

Det var i slutet av juli som Örebro Hockey tvingades till en sen ändring i truppen. Lagets finske forward Teemu Turunen, som gjorde 14 poäng på 29 matcher i SHL förra säsongen, lämnade plötsligt klubben av personliga skäl . Efter att ha brutit sitt kontrakt med Örebro flyttade Turunen hem till Finland och skrev på för Jokerit .

Örebro hamnade då i ett tufft läge där man behövde ge sig ut på marknaden för att hitta en jämbördig ersättare mer kort varsel inför SHL-säsongens start.

Nu uppges närkingarna dock ha fått napp.

Det är Expressen som uppger att Örebro Hockey är överens med tysken Wojciech Stachowiak, 27, som närmast kommer från spel i AHL . Enligt tidningen var Stachowiak ursprungligen på väg tillbaka till sin tidigare klubb Ingolstadt, där han har ett befintligt avtal. Örebro har sedan hittat en lösning med DEL -klubben vilket innebär att han i stället kommer att flytta till Sverige.

Wojciech Stachowiak flyttar från AHL till Örebro

Wojciech Stachowiak tillbringade flera år hemma i Tyskland med Ingolstadt där han utvecklades till en toppspelare i ligan. Stachowiak blev sedan också en framträdande spelare för Tysklands landslag. Han gjorde sex poäng på tio matcher i Hockey-VM 2023 när Tyskland skrällde sig till VM-final. Han var sedan en av lagets bästa spelare vid både VM 2024 och 2025 med nio respektive sex poäng.

Succén i VM och DEL ledde till att Stachowiak fick ett NHL-kontrakt med Tampa Bay Lightning förra året. Han spelade dock endast i farmarlaget Syracuse Crunch och trejdades till Detroit Red Wings under säsongen där han avslutade med spel i Grand Rapids Griffins. Totalt gjorde forwarden 32 poäng på 48 matcher i AHL förra säsongen. Han var också uttagen till Tysklands OS -trupp där han noterades för 0+1 på två matcher.

Nu uppges Wojciech Stachowiak alltså vara på väg till Sverige för SHL-spel med Örebro Hockey.