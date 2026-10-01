Timrå föll igen - trots 39 skott

Timrå föll igen. Foto: Bildbyrån

Rögle BK tog en övertygande hemmaseger i Catena Arena när Timrå IK besegrades med 4–1 i SHL.

Hemmalaget kopplade greppet tidigt i den första perioden när Dennis Everberg satte 1–0. I mitten av den andra perioden utökade Karson Kuhlman ledningen till 2–0 för Rögle.

Timrå gav dock inte upp utan reducerade tidigt i den tredje perioden genom Lucas Forsell. Närmare än så kom inte gästerna, utan Rögle visade skärpa i powerplay där Lubos Horky satte 3–1. Linus Sandin spikade sedan slutresultatet till 4–1.

En av matchens stora hjältar var Rögles målvakt Calle Clang, som storspelade och räddade 39 av 40 skott, vilket gav en räddningsprocent på starka 97,5 %. Rögle var dessutom effektiva på sina chanser, medan Timrå kammade noll i sitt spel i numerärt överläge.

Efter matchen klättrar Rögle till sjätte plats och Timrå är kvar på 14:e plats.

Matchfakta

Rögle BK – Timrå IK 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

Första perioden: 1–0 (14.05) Dennis Everberg (Daniel Zaar, Mark Friedman)

Andra perioden: 2–0 (30.16) Karson Kuhlman

Tredje perioden: 2–1 (44.21) Lucas Forsell (Wilhelm Hallquisth, Linus Eriksson) 3–1 (50.14) Lubos Horky (Tinus Luc Koblar , Fredrik Olofsson) PP, 4–1 (55.32) Linus Sandin (Ludvig Claesson, Mark Friedman)

Skott: 37–40 (13–14, 14–15, 10–11)

Utvisningar: Rögle: 3x2 min. Timrå: 4x2 min.

Publik: 6 132

Målvakter: Rögle: Calle Clang 97,50% (39/40). Timrå: Jacob Johansson 89,19% (33/37)