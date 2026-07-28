KLART: De värvar både Caito och Turunen

Matt Caito och Teemu Turunen är klara för Jokerit.

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Ett sex säsonger långt kapitel avslutades när Matt Caito, tidigare i juli, tackades av i Leksands IF. Den nu 32-årige backen klev in i SHL 2020 efter ett år i Österrike, samt ett i Finland, och blev kvar till dess att klubben trillade ur högstaserien.

Nu har Caito presenterats av sin nya klubb, och det tillsammans med både Teemu Turunen och Oliver Larsen.

Det är finska Jokerit som meddelar trippelvärvningen under tisdagen. Ett steg mot att stärka laget inför första säsongen tillbaka i den finska högstaligan efter resan i KHL och Mestis.

30-årige Teemu Turunen var tänkt att spela i SHL även 2026/27, men bröt nyligen sitt Örebro Hockey-avtal med i förtid. Detta av personliga skäl. Den nu 27-årige Oliver Larsen har spelat i Finland sedan tidigare och ansluter nu från HIFK. Bakom sig har han dock en tid i Sverige med Leksand, Pantern, Björklöven och Oskarshamn.

Backarna Caito och Larsen skriver ettårskontrakt, medan Turunen säkras upp till 2029.