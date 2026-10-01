Martin Filander förklarar udda draget i förlängningen.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån & TV4/Skärmdump (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 och Örebro spelade lika efter 60 minuter då ställningen var 1-1. Därmed krävdes förlängning för att skilja lagen åt, men inte heller där kunde något av lagen hitta ett sätt att bryta dödläget. 1-1 stod sig och matchen såg ut att vara på väg mot straffar.

Med 39 sekunder kvar att spela blev Nikola Pasic i HV71 dock utvisad för målvaktsinterference. Därmed fick Örebro chansen att spela powerplay, fyra-mot-tre, i slutet av övertidsspelet.

Då valde tränaren Martin Filander att plocka ut målvakten Filip Larsson för att spela fem-mot-tre. Det blev dock inget lyckat drag. Efter endast elva sekunder lyckades HV vinna pucken i egen zon och Andreas Borgman skickade pucken över hela isen ner i det tomma målet för att säkra segern.

Filip Larsson tveksam till beslutet: "Vet inte vad jag tycker"

HV71 vinner alltså matchen med 2-1 sedan man kunnat avgöra i tom kasse (!) i numerärt underläge under förlängningen.

– Jag hann kolla upp innan jag skulle skicka iväg den där. Då såg jag att ”han drar ju”, då var det bara att försöka sätta den. Det är nog mitt enklaste mål i ”pk” i alla fall, det är ju gött, säger Andreas Borgman om avgörandet.

Örebros målvakt Filip Larsson var själv tveksam till beslutet.

– Det är tråkigt, jag vet inte vad jag tycker om det. Fyra mot-tre eller fem-mot-tre, det är inte jättestor skillnad. Jag vet inte vad jag tycker om det beslutet. Det är som det är, ett tråkigt sätt att förlora på. Det är surt att förlora så med att ta ut keepern i powerplay, säger Larsson till TV4.

Martin Filander förklarar draget: "Det tålamodet hade vi inte"

Martin Filander förklarar nu resonemanget bakom det misslyckade draget och lägger sig också platt.

– Det får väl jag ta på mig kan man ju säga. Jag beslutar mig för att rycka målisen när vi får powerplay. Känslan är att vi har snott den här matchen redan för jag tycker att vi är ganska dåliga hela matchen faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Vi får powerplay och får också ta timeout och planera det. Sedan vinner vi också ”teken” och det är lugnt och fint. Sedan slår vi bom på första gubben, men det är mitt beslut att ta målisen. Det får jag äga, det är vad det är, säger Filander på presskonferensen.

Är det något som ni har pratat om tidigare att plocka målvakten om ni får en sådan här chans?

– Ja, och som sagt vi fick ju ta timeout och hade gått om tid på oss att förbereda och sätta ett upplägg. Det är bara att rulla runt den i 20 sekunder och spelar man fem-mot-tre hade det varit svårt för dem (HV) att sätta tryck, sedan behöver vi skapa en chans sent. Det tålamodet hade vi inte i dag, det är vad det är. Det gäller att skapa de här övertagen när det är overtime, antingen får man jobba sig till en ”tvåetta” eller så får man låta det gå till straffar. Jag var sugen på att hitta en väg att vinna den där.

Örebro fick alltså nöja sig med en poäng i en match där HV71 vann skotten med hela 37-20.

– Vi kommer hit och är inte nöjda med vår prestation helt enkelt. Vi möter ett hungrigt lag som åker mycket skridskor. Jag tycker att vi får kämpa men vi är otroligt slarviga med puck nästan alla 60 minuter. De få gånger vi gör det som vi har sagt kan vi rulla upp dem och skapa några lägen, men sett till hela matchen så är vi inte nöjda.