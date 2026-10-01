Stjärnan tvåa - genom alla tider

Jonathan Pudas är tvåa i backarnas poängliga genom tiderna. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Inför kvällens SHL-match hemma mot Malmö Redhawks stod Jonathan Pudas noterad för 341 poäng i SHL, endast två poäng bakom HV71-legendaren Per Gustafsson i alla tiders poängliga för backar.

Drygt halvvägs in i kvällens match hade Jonathan Pudas tangerat Per Gustafssons 343 poäng när stod för en assist fram till 1-0 för Skellefteå AIK tidigt i den andra perioden.

Pudas tvåa i tidernas poängliga

Knappt tio minuter senare var det dags för ännu en assist när Oscar Lindberg kvitterade till 2-2, även det i powerplay.

Pudas gick därmed upp på lika många poäng som Per Gustafsson, men på 241 matcher färre spelade. Nu är det endast Linköpings-ikonen Magnus Johansson kvar att jaga för Pudas. Johansson gjord under sin karriär 447 poäng, så det är drygt 100 poäng kvar för Skellefteå-kaptenen.

På frågan hur det känns svarar Pudas:

-- Just nu är jag bara så jävla less på att han tar en visning på mig så de tar en poäng av oss, det är jävligt onödigt, säger Pudas till TV4 efter matchen.

Matchen då? Den svängde ordentligt. Malmö vände runt ett 0-1-underläge till ledning 2-1 i början av den andra perioden. Skellefteå svarade dock och var i ledning med 3-2 efter två perioder efter mål från Oscar Lindberg och Mikkel Aagaard.

Malmö gav sig dock inte och kvitterade till 3-3 med tio minuter kvar, detta genom Oliwer Kaskis andra för kvällen.

Matchen gick till förlängning där hemmalaget avgjorde i powerplay genom Andreas Johnson.

Skellefteå - Malmö 4-3 (0-0, 3-2, 0-1, 1-0)

Skellefteå: Oscar Lindberg x2, Mikkel Aagaard, Andreas Johnson

Malmö: Oliwer Kaski x2, Carl Persson