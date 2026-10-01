Färjestad och Djurgården lever två vitt skilda världar så här långt.

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STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev en ny förlust för Djurgårdens IF Hockey i Globen. Precis som i premiären skrevs slutsiffrorna till 4-0 i fördel för gästerna. Den här gången var det Färjestad BK som åkte till Stockholm för att sedan lämna huvudstaden med tre poäng.

Inte minst i den andra perioden var det klasskillnad där det kändes som spel mot ett mål.

– Färjestad är ett bra lag. De är bättre än oss i stort sett 60 minuter. De har en 3-0-ledning inför sista och blir lite backande. Vi får lite tryck men vi får inte trycket mot kassen som vi vill ha, säger Jesper Pettersson.

Vad är det som gör att ni inte kan matcha dem i dag?

– Som sagt, de är ett bra lag. Vi är inte synkade som vi vill vara utan vi jobbar lite ensamt därute. De kommer hårt med en-två gubbar, då blir det svårt.

Jesper Pettersson är en ledande spelare och en av de mest rutinerade i laget. Med ett "A" på bröstet är förväntningarna på 32-åringen även höga.

Vad säger du om din säsongsinledning?

– Tidigt på säsongen. Det är svårt att säga. Vi vinner inte matcher, det är det som betyder något. Det är att kolla på detaljer och jobba hårt.

Viktor Lodin om segern mot Djurgården

I Färjestad är det å andra sidan betydligt muntrare.

De står nu noterade för 13 poäng på fem matcher. Värmlänningarna har därmed fått en pangstart på SHL och ser ut att vara fyllda av självförtroende. Mot Djurgården var det som sagt ingen diskussion vilka som var det bättre laget.

– Det är en helt okej match. Jag trodde Djurgården skulle komma ut hårdare. Vi fick 1-0 och kunde ändå vara nöjd med den första perioden. Sen tycker jag att vi i andra perioden spelare väldigt bra och skapar mycket. "Tellan" är väldigt bra i tredje där vi inte kommer upp, säger Viktor Lodin.

Vad tänker du om skillnaden mellan lagen som ändå var i den andra perioden?

– Vi vet att vi är starka och orkar mycket. Det är lite att spela i den andra perioden att man byter schysst med varandra, byter i anfallszonen så att man kan få långa anfall. Det tycker jag att vi gjorde bra. Sen tredje är vi inte nöjd med. Vi hade inte skjutit ett skott på mål efter 15 minuter. Där måste vi vara bättre men "Tellan" är grym i mål.

Även den här matchen fick Viktor Lodin skriva in sig i poängprotokollet. Stjärnan står noterad för sju poäng på de första fem matcherna för säsongen och ser ut att vara i bra slag. Mot Djurgården var han däremot inte nöjd med sin egna insats.

– Det var väl inte min kväll i kväll. Jag var väl inte så himla bra. Som lag spelar vi bra, fyra kedjor spelar bra och det är kul med hockey just nu.

Backtalangen en ljusglimt i Djurgården

För Djurgårdens del fortsätter kampen på den första trepoängaren. På lördag väntar en tuff bortamatch mot Frölunda HC. Med ett tätt duggande av tuffa matcher är frågan hur länge stockholmarna har råd att vänta på den där första "riktiga" segern.

Hur ska ni vända trenden?

– Det är ju att titta och analysera. Det är en lång säsong, vad har det gått? Fyra, fem matcher. Det är tidigt på säsongen så ja, hem och ladda batterierna och komma till jobbet i morgon. Ny match på lördag, det är bara att ladda om det till det, säger Pettersson.

En av få ljusglimtar i Djurgården den här kvällen var backtalangen Liam Pettersson. Han slog nytt personbästa i istid med över 16 minuter den här kvällen. Dessutom var han en av få backar som faktiskt var konstruktiv med pucken och kunde föda spel.

Firma Pettersson x2 var inte heller inne på något av baklängesmålen.

– Han är duktig. Det är en spelare med mycket talang. Jag försöker ligga på honom att ta för sig mer och mer. Jag försöker hjälpa honom där och vara en trygghet, säger Jesper om sin backkollega.