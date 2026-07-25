Teemu Turunen ser ut att lämna Örebro.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Örebro Hockey råkar ut för ett tungt, och sent, tapp. Teemu Turunen är på väg bort från klubben. Finländaren lämnar Sverige av privata skäl. Därav kommer det sista året på kontraktet inte att fullföljas.

30-åringen skrev på för Örebro inför den gångna säsongen. Skador begränsade honom till enbart 29 matcher i grundserien. Framåt slutet av säsongen steppade forwarden också upp och visade en fin potential. Till hösten var det nu tänkt att han skulle ta en roll högre upp i hierarkin.

Men nu blir det alltså spel hemma i Finland nästa säsong.

– Vi kommer så klart att försöka ersätta Teemu. Vi känner att vi har intressant lag, men nu när Teemu lämnar skulle vi vilja hitta en spelare som går in högt upp i laget. Vi känner ingen stress och kommer således ha lite is i magen utifrån vad som dyker upp på marknaden, säger sportchef Henrik Löwdahl i ett pressmeddelande .



På 29 matcher i SHL stod han för 14 poäng. I play in mot Luleå blev det två assist på tre matcher när Örebro förlorade med 2-1 i matcher.

Teemu Turunen har tidigare spelat för Davos i Schweiz och ett antal olika klubbar i Finland.