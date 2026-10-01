Luleås sköna trendbrott - nollade LHC

Luleå Hockey säkrade en stabil bortaseger mot Linköping HC i Saab Arena inför 6 662 åskådare. Matchhjälte blev muren Joel Lassinantti i Luleåmålet, som stoppade samtliga 31 skott och höll nollan.

Luleå tog ledningen i den första periodens slutskede när Filip Eriksson utnyttjade ett numerärt överläge och satte 0–1, framspelad av Oliwer Sjöström och Valtteri Puustinen. Linköping pressade hårt under matchens gång, framför allt i den andra perioden där man sköt hela 15 skott mot mål, men lyckades inte överlista Lassinantti.

I slutminuterna plockade Linköping ut sin målvakt Waltteri Ignatjew i ett sista försök att nå en kvittering. I stället kunde Brian O'Neill fastställa slutresultatet till 0–2 i öppen kasse med bara fem sekunder kvar på klockan.

Resultatet innebär att Linköping HC ligger på elfte plats i tabellen, medan Luleå återfinns på nionde plats.

MATCHFAKTA

Linköping HC – Luleå HF 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

Första perioden:

0–1 (18.56) Filip Eriksson (Oliwer Sjöström, Valtteri Puustinen) PP1

Andra perioden:

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Tredje perioden:

0–2 (59.55) Brian O'Neill EQ / ENG

Skott: 31–18 (4–7, 15–5, 12–6)

Utvisningar: LHC: 1x2 min (2 min). LHF: 3x2 min (6 min).

Räddningar: Waltteri Ignatjew (LHC) 88.89% (16/18), Joel Lassinantti (LHF) 100.00% (31/31).

Publik: 6 662 (Saab Arena)