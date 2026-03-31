Uppgifter: Frölunda värvar från Leksand

Kontraktet med Leksand bröts i och med nedflyttningen. Nu uppger Expressen att Stefan Milosevic återvänder till Frölunda.

Stefan Milosevic har tidigare varit U20-kapten i Frölunda, och SHL-debuterade i tröjan. Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

Nästintill samtliga kontrakt i Leksand bröts när man förlorade kvalet mot HV71. Därmed har en hel drös spelare blivit fria att leta efter andra alternativ, om de inte vill följa med ner i Hockeyallsvenskan. Filip Larsson har tidigare sagts vara nära Örebro, och nu uppger Expressen att även Stefan Milosevic stannar i SHL.

22-åringen från Partille ska, enligt tidningen, återvända till Göteborgstrakten genom ett avtal i Frölunda.

Om inget oväntat händer kommer den defensive backen därmed att återvända till klubben han SHL-debuterade i under 2021/22. Milosevic, då färsk från Partille och Mölndal, hade klivit in i U20-laget och slog igenom på så sätt att han fick chansen i U19-landslaget. Under totalt 29 matcher var han ombytt, innan det blev dags att ta en större roll i hockeyallsvenskan och Karlskoga.

Med sina 103 kg fick Milosevic en stor roll under första året i Leksand. När laget sjönk mot den färska nedflyttningen blev han dock av med många minuter.

Backen har tidigare väckt intresse i Nordamerika och NHL, med sin storlek. Under sommaren bjöds han in till Vancouver Canucks development camp och, enligt Expressen, följde Utah Mammoth honom på plats under delar av 2025/26.

Source: Stefan Milosevic @ Elite Prospects