Uppgifter: Örebro har lagt bud på målvakten

Kontraktet Filip Larsson, i februari, skrev på hos Leksand har rivits i och med nedflyttningen från SHL. Nu uppger Expressen att Örebro har lagt ett bud.

Filip Larsson är av intresse i Örebro, efter målvaktens degradering med Leksand. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson (montage)

När Leksand, i februari, plockade hem Filip Larsson till Sverige var det för att ge laget en bättre chans att säkra ett nytt SHL-kontrakt. Den 27-årige målvakten imponerade därefter stort under slutpushen, och stannade även på 90,3 i räddningsprocent i kvalet. Men i och med nedflyttningen har kontraktet till 2029 nu rivits.

Dagen efter att HV71 vunnit ångestserien skriver dock Expressen att burväktaren ser ut att bli kvar i SHL.

Klubben som visat intresse, och till och med lagt bud, är Örebro. Detta då de ser Filip Larsson som ett alternativ när förhandlingarna med Jhonas Enroth lagts på is. Stockholmaren själv ska även vara intresserad, enligt kvällstidningen, men det finns stort intresse för den tidigare AHL-spelaren.

Filip Larsson, med Boo IF som moderklubb, gjorde sina juniorår i Djurgården. Därefter blev det ett äventyr i Nordamerika efter att Detroit Red Wings valt honom i NHL-draften 2016. Almtuna, HV71, Kristianstad och Leksand blev vägen tillbaka till AHL, men även nu vände Larsson snabbt hem.

Så här lät det när målvakten själv berättade för hockeysverige.se efter flytten tillbaka till Leksand:

– En besvikelse skulle jag absolut inte säga. Man måste se på sig själv och säga att jag borde ha gjort det bättre eftersom jag då skulle fått chansen. Jag gjorde det jag kunde och är varken sur eller besviken på klubben eller mig själv.

– Jag hamnade ganska mycket utanför matchtruppen samtidigt som jag kände att jag inte hade något kontrakt i framtiden och ville inte avsluta en säsong med att bara sitta vid sidan av. Jag vill spela matcher och ha lite kul igen.

Source: Filip Larsson @ Elite Prospects