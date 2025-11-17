Uppgifter: Ger sig in i jakten på Ejdsell

Victor Ejdsell har ett utgående avtal med Bern.

Då uppger Värmlands Folkblad att Frölunda visar störst intresse för forwarden inför nästa säsong.

Även HV71 ska vara intresserade av den storvuxne forwarden.

Victor Ejdsell.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Färjestad får konkurrens om Victor Ejdsells signatur till nästa säsong.

Forwarden, som har ett utgående avtal med den schweiziska huvudstadsklubben Bern, ska ha ett stort intresse på sig från SHL-rivalen Frölunda, rapporterar Värmlands Folkblad.

Enligt tidningen är Frölunda den klubb som visar störst intresse för Ejdsell, samtidigt som även HV71 ska finnas med bland intressenterna.

Bekräftar att SHL-lag hört av sig

I en intervju med Värmlands Folkblad berättade Ejdsell förra veckan att han börjat blicka hemåt inför nästa säsong. Han bekräftade att lag i Sverige hört av sig och kollat läget, däribland hans tidigare klubb Färjestad.

– Färjestad betyder mycket för mig, det är kanske där jag helst hade velat spela. Men det är många faktorer som i slutändan blir viktiga. Jag skulle vilja ha ett långt kontrakt, det kanske jag inte får där. Jag vet inte hur situationen ser ut för Färjestad – hur de tycker och tänker, sade Ejdsell då.

Den 30-årige forwarden har producerat tio poäng (5+5) på elva matcher för Bern den här säsongen.

