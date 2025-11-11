Tidigare FBK-stjärnan: ”Några lag i Sverige har hört av sig”

Den tidigare Färjestadskuggen Victor Ejdsell har ett utgående kontrakt i Schweiz.

Om det blir en fortsättning i Bern eller om han flyttar hem vet han inte ännu.

– Det är några lag i Sverige som hört av sig och kollat läget inför nästa säsong – och Färjestad är såklart ett av dem, berättar Ejdsell för VF.

Ejdsell firar mål mot Frölunda i Göteborg i årets CHL. Foto: BILDBYRÅN

Victor Ejdsell var en bärande spelare i Färjestad under fem års tid och vann SM-guld med laget 2022.

Inför förra säsongen valde forwarden att gå till Schweiz för att spela i Bern. Första året slutade laget trea i serien och Ejdsell stod för 37 poäng (10+27).

I år har det gått tyngre för laget och man ligger i botten. Svensken själv har gjort åtta poäng (3+5) på 9 matcher och har dragits med skadeproblem.

Inte säkert det blir Färjestad: ”Jag vet inte”

30-åringens kontrakt är utgående och berättar nu för Värmlands Folkblad hur han ser på framtiden.

Han berättar inte närmare vilka lag som hört av sig – men slår inte heller fast att det blir en återkomst till Färjestad.

– Det är klart att Färjestad betyder mycket för mig – det är kanske där jag helst hade velat spela. Men det är många faktorer som i slutändan blir viktiga. Jag skulle vilja ha ett långt kontrakt, det kanske jag inte får där. Jag vet inte hur situationen ser ut för Färjestad – hur de tycker och tänker, säger han.