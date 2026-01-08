Uppgifter: Överens med SHL-klubb
Följ HockeySverige på
Google news
”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
Örebro har varit på jakt efter förstärkning.
Nu uppger Expressen att Kalle Miketinac är muntligt överens med SHL-klubben.
Kalle Miketinac ser ut att återvända till Sverige.
Efter två och en halv säsong i finska krislaget Sport rapporterar nu Expressen att den 26-årige centern är muntligt överens med SHL-klubben Örebro.
Har inte varit ordinarie i SHL
Miketinac står sedan tidigare bokförd för två matcher i SHL med Färjestad och Frölunda, men har aldrig varit ordinarie i SHL under sin karriär. Innan flytten till Sport 2023 spelade han allsvensk hockey med Mora, där han under sin sista säsong i dalalaget producerade 37 poäng (11+26) på 48 matcher.
Denna säsong har Miketinac producerat 13 poäng (5+8) på 31 matcher för Liiga-jumbon Sport, som dras med stora ekonomiska bekymmer och som sedan tidigare sålt svenske Sebastian Stålberg till Liiga-konknurenten Kärpät.
Tidigare i veckan gick Örebro skilda vägar med floppvärvningen Sean Malone. Närke-klubben ligger för närvarande på en tolfteplats i SHL med tre poäng ned till HV71 under kvalstrecket.
Source: Kalle Miketinac @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: