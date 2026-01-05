Uppgifter: Vill värva SHL-floppen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Sean Malone har floppat i Örebro den här säsongen.

Nu uppger schweiziska Watson.ch att 30-åringens tidigare klubb SCL Tigers vilja värva tillbaka Malone.

Blir det en återkomst till SCL Tigers för Örebro-floppen Sean Malone?

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Flytten från SCL Tigers till Örebro har inte blivit som vare sig Sean Malone eller SHL-klubben hade hoppats på.

Nu tittar sportchefen i 30-åringens tidigare schweiziska klubb, Pascal Müller, på möjligheterna att värva tillbaka sin tidigare stjärnspelare. Enligt den schweiziska journalisten Klaus Zaugg på Watson.ch undersöker nu SCL Tigers möjligheterna att få loss Malone från kontraktet i Örebro till följd av långtidsskadan på en annan spelare med Örebro-koppling i form av Hannes Björninen.

Enligt Zaugg kommer de kommande 48 timmarna avgöra huruvida Malone flyttar tillbaka till den schweiziska klubben eller inte och enligt Zaugg vill Örebros sportchef Henrik Löwdahl förhandla fram en övergångssumma för att släppa floppvärvningen, då Malone har kontrakt även över nästa säsong.

Har gjort ett mål på 31 matcher

Malone har den här säsongen gjort ett mål på 31 matcher för Örebro och står totalt noterad för nio poäng för tabelltolvan. I mellandagarna ställdes Malone utanför ordinarie kedjor Örebro i förlustmatchen mot Brynäs och tidigare har Löwdahl medgett att värvningen inte fallit ut som man önskat.

– Sean Malone är en spelare som ska kunna prestera på en högre nivå. Vi har all rätt att ha den förväntan, och han är själv inte nöjd med sin prestation hittills. Det har varit en svår omställning till den här ligan. Men han är en bra spelare i gruppen som jobbar väldigt hårt, och vi tycker att han tagit kliv i rätt riktning, sade Löwdahl till Nerikes Allehanda i slutet av november.

Malone slutade på en tredjeplats i SCL Tigers interna poängliga förra säsongen med sina 30 poäng på 39 matcher. Den här säsongen ligger laget på en niondeplats i NL efter 36 spelade matcher.

