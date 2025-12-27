”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Sean Malone värvades som en tilltänkt toppcenter för Örebro.

Men han har haft det tufft – och nu bänkas floppen.

– Jag hoppas att han tar det på rätt sätt, säger tränaren Niklas Eriksson till Nerikes Allehanda.

Sean Malone har haft en tung säsong i Örebro så här långt. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Inför säsongen plockade Örebro in centern Sean Malone som en tilltänkt spetsspelare. Han förväntades kliva in och ta en stor roll och bidra offensivt för Örebro, men hittills har han inte rosat marknaden.

På 28 matcher har Malone bara gjort ett enda mål och totalt endast noterats för nio poäng. Under hösten har det gått rykten om att Malone skulle kunna lämna Örebro och eventuellt återvända till Schweiz men än så länge är han kvar.

När Örebro reser till Gävle för att ställas mot Brynäs i morgon kommer Sean Malone inte att finnas med på fyra kedjor. Örebro väljer nämligen att bänka Malone och han kommer endast att vara med i truppen som 13:e forward medan Egor Polin i stället kliver in på tolv forwards.

– Vi vill gå för dem som är formstarkast, säger tränaren Niklas Eriksson till Nerikes Allehanda och fortsätter:

– Prestationen ska styra. Nu har vi en konkurrenssituation – och då är det bra prestationer vi letar efter. Jag hoppas att han tar det på rätt sätt.

Sean Malone bänkas – och stjärnkedjan splittras

Det är däremot inte den enda förändringen som Örebro gör efter annandagsförlusten mot HV71. Niklas Eriksson väljer även att splittra på stjärnkedjan med Patrik Karlkvist, Kalle Kossila och Patrik Puistola. Kossila flyttas i stället ner som center i en helfinsk andrakedja med Sampo Ranta och Teemu Turunen. I förstakedjan kommer i stället Puistola att flyttas in som center och Noah Steen tar den vakanta platsen på kanten.

– Vi känner dels att vi inte är nöjda med gårdagen, dels att vi inte haft så mycket att bolla med under en period (när flera spelare saknats). Vissa av de här tankarna har vi haft tidigare men inte fått möjlighet att testa dem när spelat på ganska kort med folk, men nu har vi chansen att testa dem, säger Eriksson.

Det är en viktig match som väntar för Örebro i morgon. De ligger just nu tia i SHL på 37 poäng och möter i morgon tabelltolvan Brynäs som har 36 poäng inför söndagens match.

Source: Sean Malone @ Elite Prospects