Enligt källor Spelcash.se ska den tjeckiska landslagsbacken Ronald Knot vara klar för Färjestad.

31-åringen kommer närmas från spel i den finska högstaligan med HIFK.

Färjestad uppges vara överens med den tjeckiska backen Ronald Knot. Foto: Ints Kalnins/Bildbyrån.

Det står klart att Magnus Nygren kommer att missa SHL-premiären – då ser Färjestad att förstärka backsidan med den 31-åriga tjecken Ronald Knot. Enligt sajten Spelcash ska backen vara muntligt överens med SHL-klubben.

Backen spenderade säsongen 24/25 med HIFK i Liiga. Backen noterades för 20 poäng (8+12) på 50 matcher och hann även med spel i det tjeckiska landslaget.

Enligt källor till Spelcash.se ska den 193 centimeter långa backen presenteras för Färjestad inom kort.

Knot har även meriter från den tjeckiska högstaligan, KHL och AHL. Under säsongen 22/23 stod backen för 17 poäng (4+13) tillsammans med Tucson Roadrunners i AHL.

Source: Ronald Knot @ Elite Prospects