Magnus Nygren skadade sig i i genrepet mot Örebro.

Nu meddelar Färjestad att backveteranen åtminstone blir borta i några veckor för skadan – som kan kräva operation.

Magnus Nygren.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Magnus Nygren har brottats med skadebekymmer under försäsongen och i förra veckans genrep mot Örebro tvingades Nygren att kliva av med en skada.

Nu har skadan undersökts och Färjestad meddelar via sin hemsida att Nygren initialt kommer att bli borta från spel i några veckor. Således kommer Nygren inte att vara tillgänglig för spel i SHL-premiären mot Rögle på lördag.

– Inom de närmaste veckorna kommer vi utvärdera skadans omfattning och se om det blir en snabb återgång eller om det krävs operation. Hur som helst är han satt ur spel några veckor, säger Mattias Hell, ansvarig för Färjestads medicinska team.

Opererades i somras

Nygren opererades tidigare under sommaren och missade inledningen på Färjestads försäsong.

– Surt såklart, men jag är försiktigt positiv och ser fram emot ”resan”, både nu och det jag kommer tillbaka till, säger Nygren.

35-årige Magnus Nygren spelade 51 grundseriematcher och noterades för 27 poäng i Färjestad förra säsongen.