Magnus Nygren missar inledningen på SHL-säsongen.

Då säkrar Färjestad upp backsidan med tjeckiske backen Ronald Knot på ett korttidskontrakt.

– Det är en perfekt lösning i det läget vi hamnat med att få in en rutinerad spelare, säger sportdirektören Rickard Wallin.

Ronald Knot är klar för Färjestad.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Under måndagsförmiddagen avslöjade sajten Spelcash.se att Ronald Knot var klar för Färjestad.

Nu bekräftar SHL-klubben värvningen av den tjeckiske backen skrivit på ett kontrakt över sju veckor. Detta för att täcka upp för skadade Magnus Nygren, som riskerar att behöva opereras för den skada han ådrog sig i genrepet mot Örebro.

– Det är en perfekt lösning i det läget vi hamnat med att få in en rutinerad spelare. Inte för att ersätta Magnus som spelartyp, men ge oss en ett fullgott alternativ, och det säger mycket att han är villig och beredd att komma in för att visa vad han går för i SHL. Han är en spelare som vi har haft lite koll på under en tid och nu blev det läge. Sen får vi se vad det här samarbetet ger åt båda parter, säger klubbens sportdirektör Rickard Wallin till Färjestads hemsida.

31-årige Knot kommer närmast från spel i finska HIFK, där han förra säsongen noterades för 20 poäng (8+12) på 50 matcher i Liiga. På meritlistan har backen spel i AHL och KHL samt spel i OS 2022 och VM 2023 med det tjeckiska landslaget.