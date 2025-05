Svaret om NHL – efter succén i VM: ”Det räknar jag med”

Patrik Puistola och Jonas Arntzen kom från starka säsonger i Örebro in i VM.

Där gjorde duon ett bra intryck – och nu har NHL-klubbarna fortfarande nästan tre veckor på sig att agera.

Örebros sportchef Henrik Löwdahl vill gärna behålla duon, men erkänner samtidigt.

– Det är också jättekul om vi får skicka spelare till NHL. Vi vill va en klubb man kommer till för att utvecklas, ta kliv och bli bättre. Därmed kunna nå sina mål i karriären, säger han till Hockeysverige.

Örebro Hockey går in i en ny säsong efter en tuff vår där man gick från topplag till att få kämpa sig till en säker plats i tabellen.

Efter uttåget i åttondelsfinalen mot Växjö tog säsongen slut. Men inte för Noah Steen, Jonas Arntzen och Patrik Puistola.

De var nämligen uttagna till hockey-VM för Norge respektive Finland. Något som följts av Örebros sportchef Henrik Löwdahl.

– Jag har väl följt dem både mer och mindre noggrant under VM, jag har sett våra norska killar på tv och även (Patrik) Puistola som gjorde andra delen av turneringen väldigt starkt ändå. Det var så klart kul att följa. Noah (Steen) och (Jonas) Arntzen gjorde det också rätt bra. Noah (Steen) gjorde två mål och (Jonas) Arntzen stod en del av matcherna. Men sen är det väl inte så betydelsefullt för oss på det sättet. Det är kul för deras skull och att de representerar oss på den stora scenen.

Örebros Noah Steen och Jonas Arntzen försvarar i matchen mot Schweiz i Herning under årets hockey-VM. Foto: Reuters via Bildbyrån

Jonas Arntzen, 27, har varit i klubben sedan säsongen 2019/20. Tidigare under våren skrev han ett nytt treårskontrakt. Detta trots ryktena om NHL-intresset i vintras. Kan det rentav bli en ny vända av NHL-intresse nu?

– Jättekul att han tagit stora kliv under flera år hos oss. Han var väldigt het i början av förra säsongen men sedan hade han en tuffare period där han spelade helt okej men vinsterna inte kom. Han är en stor målvakt och där finns säkert intresse. Men det är inget skarpt som ligger på bordet just nu, utan vi har en bra dialog med honom och hans agent. Just nu räknar vi med att både han och Puistola spelar hos oss nästa säsong. Vi förlängde nyligen med Jonas och han trivs väldigt bra här i Örebro. Han räknar jag med att få behålla länge om han inte hamnar i Nordamerika.

”Jättekul om vi får skicka spelare till NHL”

Patrik Puistola gjorde fyra mål och en assist för Finland under VM, ett Finland som förvisso inte skickade sitt bästa lag. Fram tills den 15 juni finns det fortsatt en risk att han och andra spelare försvinner till NHL. Efter ett bra VM och en stark säsong i Örebro, medger Löwdahl detta.

– Givetvis, Det är ju alltid ett hot för oss SHL-klubbar och han är en spelare i en intressant ålder som presterar väldigt bra så det finns säkert NHL-intresse. Men det finns inga indikationer på det just nu. Det kan hända fram till mitten av juni så vi får hålla en bra dialog med Patrik och hans rådgivare så får vi sedan se vad som händer. Men jag räknar med att han blir kvar.

Patrik Puistola firar målet i segermatchen mot Kanada. Foto: Bildbyrån

Under säsongen gjorde Puistola 39 poäng i SHL och hade en stor roll i Örebro. I slutspelet gjorde han 3+1 på tre matcher mot Växjö.

– Ja, redan under året här så hade han en stor och viktig roll för oss. Vi räknar med att han tar ytterligare kliv och blir ännu bättre för oss. Han är en av de bästa spelarna i ligan och en bra spelare att ha i laget. Han är otroligt allround och samtidigt har han spets i offensiven. Men han bidrar även med hårt jobb, noggrannhet och smartness.

Mål mot Österrike, Kanada, USA och Slovakien i VM. Hur skulle det vara att tvingas ersätta en sådan spelare?

– Det blir supersvårt att ersätta en av de bättre spelarn i ligan, ett svårt uppdrag. Men vi är inte där just nu utan räknar med att han blir kvar och blir det något annat av det så får vi ta det då och göra det på bästa möjliga sätt. Vi vill gärna ha kvar honom minst ett år till, men det är också jättekul om vi får skicka spelare till NHL. Vi vill va en klubb man kommer till för att utvecklas, ta kliv och bli bättre. Därmed kunna nå sina mål i karriären.