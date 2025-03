Uppgifter: Nobbar Timrå – flyttar till Linköping

Under tisdagen satt Oliver Johansson kvar på bänken under hela kvartsfinalmatchen.

Nu uppger Expressen att 21-åringen nobbar förlängning med Timrå – för spel i Linköping.

Oliver Johansson. Foto: Bildbyrån/Pär Olert.

– Jag har pratat lite med agenten och det har kommit lite förslag från här och där.



Så lät det i november när Oliver Johansson uttalade sig om sin framtid i Sundsvalls Tidning. Detta då han sitter på ett utgående kontrakt i Timrå IK och varit uppvaktad av flera SHL-konkurrenter.



Nu uppger Expressen att 21-åringen från Njurunda är klar för en flytt till konkurrenterna, Linköping.



Tidningen skriver att Björn Liljander varit intresserad av att värva forwarden till Malmö under säsongen, samt att Skellefteå gett sig in jakten under vintern – men att valet landar på LHC då de presenterat den bästa lösningen. Detta innefattar en större roll än den han har haft i Timrå under de senaste säsongerna. Timrå själva ska även ha erbjudit ett avtal på två år till den NHL-draftade produkten som gjort hela resan från U16 till SHL i klubben, men har nobbats av Johansson, precis som Skellefteå.



Avtalet med Linköping gäller, enligt Expressen, över de två kommande åren.

Draftad av Ottawa: ”Varit över några gånger”

Oliver Johansson valdes av Ottawa Senators i NHL-draften 2021 och har representerat Sverige på både U19 och U20-nivå. Totalt har han nu hunnit med 118 SHL-matcher, samtliga i Timrå-tröjan.



För hockeysverige.se berättade Johansson i november om hur Senators ser på hans framtid.



– Vi får se nästa säsong hur det blir, men det är inget jag vet något om nu, sade han då.

– Jag har varit över dit på camp några gånger och vi har lite snack varje vecka, kollar videos. Ottawa skickar även lite detaljer kring vad jag ska göra och inte göra.