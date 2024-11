Nästa från Njurunda till NHL? “De visade att det gick”

Från Njurunda, via Timrå, till NHL.

Oliver Johansson vill göra samma resa som Henrik Zetterberg och Fredrik Modin.

– Båda har varit förebilder för mig, berättar 21-åringen för hockeysverige.se.

Oliver Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

TIMRÅ



Njurunda förknippas såklart med Henrik Zetterberg och Fredrik Modin. De båda har gått via Timrå till NHL. Vid draften 2021 plockades Oliver Johansson upp av Ottawa i tredje rundan. Vart han växt upp någonstans och spelar idag? Jo, Njurunda och Timrå – såklart.



– Ska jag vara helt ärlig var det Zetterberg jag hade bäst koll på då han spelade i Detroit. Jag gillar båda och har träffat Modin några gånger. Båda har varit förebilder för mig, berättar Oliver Johansson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Båda har betytt jättemycket för hockeyn i Njurunda. När jag växte upp var det dom båda jag såg upp till. Jag ville spela i NHL precis som dom gjorde. Båda hade spelat i Njurunda, vilket visade på att det gick att komma till NHL även därifrån.



Hur minns du tillbaka på tiden i Njurunda?

– Det var riktigt kul. Man slutade skolan, gick direkt till friåkningen med kompisarna, träning för att sedan gå hem och sova. Så var det varje dag.

– Man spelade med alla åldrar och vi yngre lärde oss av dom äldre. Sedan fick vi lära dom yngre.

– Det är fortfarande kul att komma tillbaka dit lite då och då för att åka lite friåkning och visa dom yngre hur det ska gå till. Det finns alltid mycket istider för alla där. Njurunda är en väldigt bra klubb.



Inför första U15-säsongen valde Ottawa-draftade 21-åringen spel för Timrå.



– Jag hade även varit här och spelat några matcher då jag var i U14. Testade på lite. Så nu har jag varit i Timrå sju, åtta år.



Oliver Johansson var inte ensam från Njurunda att flytta in till Timrå. I samma sväng valde bland andra Jesper Lehman, Vilgot Lindström och Simon Svahn att flytta dit.



– Exakt och vi samåkte mycket. Det är en bra bit, en halvtimme varje dag enkel resa. När vi var några stycken fungerade det där ändå bra eftersom föräldrarna då kunde skjutsa. Det måste jag tacka för eftersom det var mycket åkande fram och tillbaka för föräldrarna.

Henrik Zetterberg. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Bytte “Ante” mot Jokinen: “Det är en annan kultur här nu”

Säsongen 2020/21 debuterade Oliver Johansson i Timrås A-lag som då låg i Hockeyallsvenskan.



– Jag tror inte att jag spelade något alls första matchen. Den efter fick jag komma in, men det var tomma läktare (i och med pandemin) så det var bara att slappna av och spela.

– Klart det var annorlunda att komma rätt in i A-laget, men efter någon match kom ett mål och sedan ett par till, så det var kul.



Timrå tog sig till SHL där han fick spela 14 matcher under första säsongen.



– Det är absolut en jättestor skillnad på SHL och Hockeyallsvenskan. Alla är starkare och snabbare i SHL. Det kände jag även då jag var utlånad till Björklöven, att det är skillnad på farten och mer upp-styrt i SHL.



Hur ser du på din roll idag i Timrå jämfört med då du kom upp som 17-åring i A-laget?

– Jag har en mer etablerad plats idag och spelade också alla matcher förra säsongen, så för mig handlar det om att få fortsätta spela med och utvecklas.



Inför säsongen 2024/25 bytte Timrå Tränare. Anders ”Ante” Karlsson lämnade över till tidigare NHL-stjärnan, Olli Jokinen.



– Mer fart, mer press, mer träningar… Det är en annan kultur här nu och märks att det är en finsk kultur med mycket cykel och allt det där. Bra träning.



Märks det även att han tagit med sig mycket från hur man tränar och coachar i NHL?

– Ja, många små detaljer och mycket fart på träningarna, vilket jag tror är bra.

Olli Jokinen. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Draftad av Ottawa Senators: “Vi får se hur det blir”

Oliver Johansson har den här säsongen svarat ett mål och totalt fyra poäng på 17 matcher.



– Jag tycker att det har gått ganska bra. Jag var lite trög i starten, men sedan har det släppt och på senaste tiden gått bra.

– Laget började stark. Sedan trappade vi ner lite, men det känns som vi är tillbaka ordentligt efter uppehållet. Alla är glada och pigga. Det är som att komma tillbaka efter sommaruppehållet. Man har lite mer energi och dessutom två nya spelare. Jag tror att det här kommer bli jättebra.



Sommaren 2021 draftades alltså Timråanfallaren av Ottawa i tredje rundan



– Vi var på camp och jag var på isen. När jag kom in i omklädningsrummet ringde det och dom berättade att jag blivit draftad. Det var coolt.



Hade du förväntat dig att bli draftad?

– Min agent sa att jag antaglige skulle bli draftad så vad jag har hört var det lite förväntat i alla fall.



Hur har dialogen varit med Ottawa efter draften?

– Jag har varit över dit på camp några gånger och vi har lite snack varje vecka, kollar videos. Ottawa skickar även lite detaljer kring vad jag ska göra och inte göra.



Har Ottawa snackat framtid med dig?

– Vi får se nästa säsong hur det blir, men det är inget jag vet något om nu.



Brukar Daniel Alfredsson ringa och surra ibland?

– (Skratt) Faktiskt inte, men jag träffade honom där borta i somras, avslutar Oliver Johansson.





