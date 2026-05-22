Rasar efter bilderna på Frondell: ”Fruktansvärt farligt”

Anton Frondell åkte in i båsdörren – som inte var stängd. Efteråt rasade Erik Granqvist i Viaplay.

– Det är fruktansvärt farligt.

Anton Frondell grinade illa.

Foto: Viaplay.

Anton Frondell har slagit sig in i det svenska VM-laget och spelat de två senaste matcherna. Men dagens 3-0-seger mot Italien fick ett tråkigt slut för det svenska superlöftet. Med sex minuter kvar att spela råkade han nämligen ut för en otäck olycka.

Båsdörren vid det italienska spelarbåset var nämligen inte helt stängd, vilket gjorde att Frondell åkte rakt in i dörrkanten och fick rejält ont. Han syntes grina illa i det svenska båset.

Olyckan fick Viaplays Erik Granqvist att rasa.

– Det där är fruktansvärt farligt. Det är så dåligt av ledaren i Italien som inte stängt dörren. Där kan mjälten och revbenet gå. Turneringen kan vara över. Det är så fruktansvärt dåligt av ledare.

Frondell stoppades sedan från att gå i den mixade zonen och möta media efter matchen, meddelade Tre Kronors pressansvarige Linus Hugosson.

– Det kan sluta extremt illa, säger Jacob Josefson i Viaplays sändning.