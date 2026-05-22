KARLSSON: Tröttsamt – där behöver vi skärpa oss

Sverige hade som väntat inga problem att besegra Italien i Hockey-VM. Och vad kan vi ta med oss från den här matchen? Tre poäng – och en lärdom.

Man kan säga att det varit ömsom vin, ömsom vatten för svensk del i det här gruppspelet. Segrarna har varit planenliga. Sverige har besegrat svaga Danmark, Slovenien och Italien. Sverige har förlorat mot ett världslag i Kanada – och ett Tjeckien som man på pappret åtminstone ska ses som jämbördiga med.

Den förlusten svider och kan få konsekvenser framöver. Dels kan Sverige ännu inte känna sig helt säkert på en kvartsfinalplats. Man har Norge och Slovakien kvar att möta och det är två lag som Sverige kämpar för att komma före i tabellen. Norge har varit oväntat bra i VM och Slovakien har väl varit ungefär som förväntat. Kanske till och med lite sämre.