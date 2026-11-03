Kan Linus Funck vända hem till Luleå nästa säsong?

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Luleå Hockey har varit tydliga med sin ambition att satsa norrbottniskt framöver. Nu uppges klubben också vilja värva hem en egen produkt från Nordamerika.

2025 valdes Linus Funck av Colorado Avalanche i NHL-draften och direkt efteråt lämnade han Luleå för spel på andra sidan Atlanten. Han gjorde klart med London Knights i juniorligan OHL . Där gjorde Funck 22 poäng (4+18) på 65 matcher i OHL. Inför årets säsong trejdades han dock till ligakonkurrenten Oshawa Generals där Funck inlett med tre mål och nio poäng på 16 matcher.

Luleå vill värva hem Linus Funck

19-åringen gör dock sin sista säsong som junior och därefter är det osäkert vad som väntar. Nu uppger då Norrbottens-Kuriren att Luleå Hockey är intresserade av att värva hem Funck för SHL-spel till nästa säsong.

– Kul, så in i helvete. Du vet ju vad jag känner för den där föreningen. Jag vet att agenten håller på att undersöka mina alternativ inför nästa säsong, men det enda han har sagt är att det finns intresse från svenska klubbar. Så du är den förste jag hör det från, säger Funck till tidningen.

Luleå är också förstaalternativet för Linus Funck ifall han skulle återvända hem till Sverige. Något som dock skulle kunna sätta käppar i hjulet för värvningen är ifall Colorado Avalanche skulle erbjuda honom ett kontrakt för att kliva in och spela i organisationen från och med nästa år.

Jagar en plats i Sveriges JVM-lag

Linus Funck är född och uppvuxen i Luleå samt har Luleå Hockey som moderklubb. Han spelade i Luleå under hela sin karriär innan flytten till Kanada förra året. Funck utmärkte sig i Luleås juniorlag som en offensiv back och säsongen 2024/25 stod han för 28 poäng på 48 matcher i U20 Nationell .

Under sin unga karriär har Funck också spelat i diverse juniorlandslag för Sverige. Så sent som i somras var Linus Funck med i Juniorkronornas lag som spelade World Junior Summer Showcase. Han jagar just nu en plats i den svenska truppen som ska spela JVM i Kanada runt årskiftet.