Max Lindholm uppges välja spel i Djurgården.

Foto: Bildbyrån (montage).

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Max Lindholm har stått för fyra mål och fem assist för Frölunda HC i inledningen av 2026/27, men samtidigt pågår diskussioner kring den 29-årige forwardens framtid. Avtalet går nämligen ut efter säsongen, och ännu är det inte klart var stockholmaren ska spela.

Nu skriver Aftonbladet att det inte blir en fortsättning i Göteborg, utan en flytt hemåt, närmre moderklubben, Älta IF.

Däremot blir det ingen återkomst i AIK Hockey, klubben som Lindholm slog igenom, i Hockeyallsvenskan, via juniorlaget. Istället ska SM-guldvinnaren välja spel i rivalerna Djurgårdens IF Hockey, där hans första år som ungdomsspelare gjordes.

Enligt kvällstidningen handlar det om ett kontrakt över flera år, och spelaren ska redan vara överens med klubben.

Följde Robert Ohlsson till Frölunda

Det var Max Lindholms succéår i Hockeyallsvenskan 2018/19 som gav honom den första chansen i SHL, men därefter återvände forwarden till AIK för att dundra in 82 poäng över två grundserier. Skellefteå kallade denna gång och resan slutade i ett SM-guld 2024.

Under våren 2025 köpte Lindholm ut sig själv från kontraktet i Skellefteå. Det för att följa Robert Ohlsson till Frölunda. Resultatet blev 17 mål 16 assist under tränaren som har ett eget förflutet i just Djurgården.

Under SM-guldåret i Skellefteå fick också Max Lindholm debutera i Tre Kronor.

Djurgården kämpar just nu i botten av SHL, med endast tre poäng ner till ligajumbon HV71. Samtidigt toppar AIK Hockeyallsvenskan och är tillsammans med Leksand en av favoriterna att ta steget upp till högstaligan.