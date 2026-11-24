Oskari Laaksonen utgick efter höga klubban.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

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Frustrationen var stor i Luleå när Casper Juustovaara Karlsson, i lördagens möte mot Djurgården, åkte på ett matchstraff för kneeing. Idag, när Malmö var på besök i Norrbotten tvingades ytterligare en av lagets spelare av isen.

Den här gången handlade det om Oskari Laaksonen som mot slutet av andra perioden fick upp en klubba i ansiktet.

Domarens arm kom inte upp trots högljudda protester både från fans och spelare, och i Coop Norrbotten kunde man senare höra "En domarskandal" skanderas. Då hade domarens arm kommit upp, men för Abuse of Officials på kaptenen Erik Gustafsson.

– Det är vad det är. Det är två huvuddomare som dömmer. Det är de som tar besluten, säger sedan Mathias Bromé i TV4 om att det inte blev någon utvisning vid Laaksonen-situatioen.

Luleå hade då tagit sig tillbaka till 2–2 via just Bromés kvittering.

– Det är någon billig utvisning också på 5 mot 3:an. Sen kommer vi upp en lite period i den perioden, men sen börjar vi slarva, säger Malmös Fredrik Händemark också i TV4.

Expertens domarkritik: "Det måste vi tåla"

När tredje perioden sedan kom igång var Oskari Laaksonen tillbaka i spel.

TV4:s Petter Rönnqvist passade då också på att kritisera den bedömning domarna gjort, att istället sätta Erik Gustafsson åt sidan.

– Om det är det han pekar på; "ni är fyra domare på isen, hur kan ni missa det?", så är det så dåligt gjort. Det måste vi tåla. Det är kaptenen också. Jag tycker att det är för dåligt, säger experten.

2–2 stod sig in till slutsignal, och även över förlängningen. Väl i straffläggningen drog Malmö det längsta strået tack vare Janne Kuokkanens nätkänning.

Luleå – Malmö: 2–3 efter straffar (0-1, 2-1, 0-0, 0-0, 0-1)

Luleå: Puustine, Bromé.

Malmö: Persson, Kaski, Kuokkanen (avgörande straff).