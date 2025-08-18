Beskedet: Löftet lämnar Luleå

Linus Funck lämnar Luleå efter en framgångsrik säsong i J20 Nationell. Ny klubb blir London Knights i kanadensiska juniorligan OHL.

Linus Funck lämnar moderklubben Luleå för första gången.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Med moderklubb Luleå Hockey har Linus Funck spelat hela sitt liv i klubben. Den här säsongen stod den högerfattade backen för 28 poäng på 48 matcher i J20 Nationell. Han fick även göra fyra landskamper för Småkronorna under den gångna säsongen.

Nu väntar en ny utmaning för 18-åringen. Nästa säsong blir det spel i London Knights i OHL.

Klubben meddelade under måndagen att de har skrivit ett kontrakt med den svenska talangen. Därmed följer han en annan svensk högerfattad backs spår. Sju år äldre Adam Boqvist tog nämligen samma väg och lämnade Sverige för spel i London Knights.

Linus Funck draftades som spelare nummer 118 av Colorado Avalanche i juni. Tiden i Luleå avslutades med ett U18-SM-silver. Där Djurgården blev för svåra i en dramatisk final. På meritlistan finns även ett guld i TV-pucken med Norrbotten från 2022. Med sina 190 centimeter och offensiva kvalitéer är det ett intressant namn för framtiden.

Source: Linus Funck @ Elite Prospects