Ulf Engman ger en uppdatering inför JVM.

Foto: TV4 och Bildbyrån (montage).

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När Malmö var på besök i Norrbotten under tisdagen kastade Luleå in två nya SHL-debutanter i sitt lag i form av Måns Josbrant och Casper Kjölmoen. Det som sitt senaste krisdrag när Markus Nurmi klivit av skadad senast mot Djurgården.

Då fanns dessutom redan JVM-aktuella William Håkansson, Oliwer Sjöström, Casper Juustovaara Karlsson och David Lövgren i laget, vilket satte en ordentlig juniorton på A-lagstruppen.

Men hur ska då klubben lösa kommande tid när ett helt gäng kan försvinna till Kanada med Juniorkronorna?

– Det är klart att det blir en tuff situation. Vi har en hel femma, och ganska etablerade spelare, borta. Det finns positiva delar med att de unga får chansen och så, men över tid kan man inte ha så här många borta. Vi får jobba på det, börjar sportchefen Ulf Engman när han gästar TV4 i första pausen av tisdagsmötet.

Engman fortsätter om en lösning i marknaden:

– Vi tittar ju på marknaden naturligtvis, men det är inte så att det sitter många hockeyspelare hemma nu med grejerna på och redo att komma hit och lira. Man får se vad som kan dyka upp, men just nu är marknaden otroligt tunn.

– Det gäller att försöka hitta någon som kanske hamnat på kant, men som man ändå ser har potential. Vi jobbar på, men det är ett kommande JVM här som hägrar, som är lite mer oroande.

"Det som är allra mest alarmerande"

Markus Nurmi väntas bli borta i fyra veckor, och Engman kan även ge positiva besked kring Anton Levtchi och Pontus Andreasson.

– De är ganska snart tillbaka, så där är vi inte oroliga. Levtch är på is och Andreasson har också börjat testa lite. Där är det relativt kort, jag kan inte säga exakt vilken dag, men inom två veckor så är båda i spel, hoppas jag.

På backsidan där Pontus Själin och Otto Leskinen saknas är läget mer osäkert.

– Vi har ju tunt redan på backsidan och sen kommande JVM, så backsidan är väl det som är allra mest alarmerande, säger Engman.

Sportchefen har också redan räknat med att William Håkansson och Oliwer Sjöström försvinner till mästerskapet med Juniorkronorna.

– Jag tycker att båda gör det fantastiskt bra. Vi måste ju få in förstärkning under den perioden, det är helt klart. Sen finns det en speciell regel, att man kan låna, både ersätta skadad spelare, men även ersätta spelare under junior-VM, så det kan bli tal om något sådant lån. Sen tittar vi på att bredda backsidan också för hela säsongen, eftersom det blir tunt som vi är just nu.

Bland forwards kan en lösning bli att plocka hema Jakob Ihs Wozniak, om inte han tar en plats i JVM-truppen.