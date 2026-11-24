Axel Elofsson imponerar i SHL inför JVM-uttagningen.

Foto: TV4 och Bildbyrån (montage).

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En skada på HV71:s Malte Gustafsson innebar att Axel Elofsson kallades in till Juniorkronorna sista samling innan JVM. Väl där stod backen för en assist på fyra matcher, och återvände sedan till sitt lån i IK Oskarshamn, där han gjorde ytterligare två poäng i Hockeyallsvenskan.

Frågan som återstått har varit; räcker offensiven hela vägen till ett mästerskap som underårig?

Men under tisdagen åt sig kanske 18-åringen lite närmre en plats på listan som presenteras i slutet av nästa vecka. Efter att ha återkallats av Örebro klev löftet nämligen ut för att säkra en andra raka seger i SHL – mot toppmotstånd.

I lördags blev det tio minuters istid mot de regerande mästarna, Skellefteå, och idag stannade Elofsson på 09:12 i en 4–1-vinst mot Frölunda.

På läktaren satt också den svenska förbundskaptenen Magnus Hävelid.

– Den är viktig. Jag hoppas att många är i form. Det blev vi påminda om förra året med Felix Carell och Loke Krantz, som kom in sent egentligen för att de gjorde bra ifrån sig i SHL under den här perioden. Kommer man in med bra form har man ofta bra självförtroende också. Precis som ni sa, det är en kort turnering, säger han sedan i TV4 under en av periodpauserna.

Kan formen ta Axel Elofsson in i truppen?

När Magnus Hävelid sedan får frågan om just Axel Elofsson kan bli en sådan formstark spelare hyllar han backen.

– Jättebra i Oskarshamn. Bra steg för honom med Hockeyallsvenskan, där han fått mycket istid också. Kul att han får chansen här, och även Theodor Hallquisth. De har kommit in här och visat bra form och självförtroende också, säger han.

Mot Skellefteå blev det också istid i powerplay, vilket förbundskaptenen njuter av.

– Ja, så är det. Det har han gjort bra i allsvenskan också. Kredd till Örebro som sätter honom i de situationerna och bygger honom vidare. Det är hans styrka som hockeyspelare, säger han i TV4 och fortsätter om stegen SHL-klubben valt.

– Bra exempel det Örebro gör här, det är andra klubbar också, att de har låtit honom vara hela hösten i Oskarshamn, och på det sättet bygga, så att det inte blir för mycket fram och tillbaka. Då blir det oftast en osäkerhet. Örebro och även ledningen tror jag är nöjda.

På andra sidan, i Frölunda, fanns även JVM-aktuelle Bosse Meijer.

– Jag är väldigt imponerad av Bosse. Han leder en kedja som center i SHL i ett topplag. Det är inte helt lätt, men han har gjort det och är väldigt bra varje match. En jättefin höst, säger Hävelid.

Örebro – Frölunda: 4–1 (1-0, 1-1, 2-0)

Örebro: Stockselius, Veronneau, Backström, Stachowiak.

Frölunda: Cederqvist.