Inför 110 åskådare i Saab Arena hann tisdagens match mellan Linköping och Luleå knappt börja innan gästerna kopplade greppet.

Redan efter 49 sekunder satte Mei Miura 0–1 på passning från Jenni Hiirikoski. Därefter gick det undan: Fanny Aneborn utökade till 0–2 efter drygt fyra minuter och kort därpå skickade Emilie Kruse Johansen in 0–3, vilket tvingade Linköping till en tidig timeout redan efter 7.13.

I den andra perioden utökade Madison Chantler Luleås ledning till 0–4, innan den sista akten präglades av utvisningar – där Luleås Wilma Sjölund drog på sig matchstraff (5+20 minuter för illegal hit) direkt i inledningen.



Trots det långa numerära överläget lyckades Linköping aldrig överlista Sara Grahn i Luleåmålet, som räddade samtliga 22 skott och höll nollan. På andra sidan stod Damkronornas VM-bronshjälte Ebba Svensson Träff. Hon klev av med 31 räddningar.



Linköping HC – Luleå HF: 0–4 (0–3, 0–1, 0–0)

Linköping: –

Luleå: Mei Miura, Fanny Aneborn, Emilie Kruse Johansen, Madison Chantler

Skott: 22–35 (5–14, 8–9, 9–12)

Publik: 110