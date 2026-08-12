LHC:s skadesmäll – han blir lösningen

Ludvig Larsson och Johan Johnsson.

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Med försäsongen igång har Linköping HC fortsatt varit på jakt efter en sista pusselbit på forwardssidan. Men nu ställer en skada till det lite extra för SHL-klubben. Under veckan har nämligen Ludvig Larsson dragit på sig en underkroppsskada som gör att han "väntas vara borta från spel en längre period".

I samband med detta presenteras dock en lösning: Johan Johnsson på ett korttidskontrakt fram till 7 november.

– Vi är glada att välkomna Johan tillbaka till LHC. I och med att Ludvig Larsson kommer att vara borta en längre period, får vi in en erfaren och stabil center i Johan. Han är en ansvarsfull spelare som är bra på att vinna tekningar och duktig i boxplay. Eftersom han redan känner till laget blir han en naturlig del av gruppen direkt, säger Broc Little

– Vi fortsätter att leta efter ytterligare en forward innan truppen är komplett, tillägger sportchefen på lagets sajt.

Var petad och på väg bort: "Ingenting att tveka på"

Den nu 33-årige Johan Johnsson tackades av i HC redan i slutet av mars, men nu återvänder han alltså för att täcka upp på centersidan. Det hela trots att han så sent som för ett år sedan såg ut att vara på väg bort efter att flera petningar märkt honom som överflödig.

Den gångna säsongen gav till slut 24 framträdande i SHL, men flera av dessa kom också med under tio minuters istid.

– Jättekul att vara tillbaka i Linköping. Det fanns ingenting att tveka på när möjligheten dök upp. Det ska bli roligt att träffa grabbarna igen och dra igång, säger Johnsson själv.

Ludvig Larsson klev in i LHC i februari efter att han köpts loss från finska Vasa Sport. Över de tio matcherna 30-åringen gjorde kom dock inga poäng.

