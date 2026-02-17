”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Innan Thomas ”Tjomme” Johansson fick sparken i Leksand värvade han tillbaka Filip Larsson. Nu berättar målvakten om nycklarna bakom valet, och förvåningen kring klubbens besked.

Nycklarna bakom beslutet: ”100 gånger bättre”

Lärdomarna från tiden i Nordamerika .

. ”Tjommes” värvning? ”Det blev en chock för mig”

Utmaningen i botten: ”Vi kan verkligen vinna något”

Filip Larsson är tillbaka i Leksand inför slutspurten på SHL-säsongen. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Filip Larsson är tillbaka i krislaget, Leksand. Krislag så till vida att laget ligger klart sist i SHL och att man i dagarna dessutom kickade sportchefen, Thomas Johansson. Många minns också Filip Larssons målvaktsspel i kvartsfinalserien mot Frölunda säsongen 2023/24. En säsong där han dessutom fick debutera i Tre Kronor.

Nu kommer han närmast från en och en halv säsong i Pittsburghs farmarlag, Wilkes Barre Scranton-Penguins.

– Det var helt okej första säsongen där borta, vill jag påstå. Kanske att jag hamnade lite olyckligt då vi var många målvakter och jag var den som hamnade lite utanför planen, berättar Filip Larsson då hockeysverige.se träffar honom på Tegera Arena i Leksand för en intervju.

– Jag gjorde mitt bästa och försökte kämpa mig till matcher, men det blev rätt svårt och gick helt enkelt inte min väg den här säsongen. Jag kämpade ändå på och försökte få till det, men det var inte helt lätt.

Det var en extrem omsättning på målvakter under Filip Larssons tid i Wilkes Barre. Förra säsongen var det åtta olika målvakter som bytte om till match och den här säsongen fem.

– Förra säsongen kom bägge målvakterna från NHL ner för att få matchning. Då fick jag sitta åt sidan lite och det blev hafsigt på det sättet.

– Det gick upp och ner när jag skulle spela matcher. Ibland fick jag spela hela tiden under två, tre veckor. Sedan fick jag inte spela på en månad.

– Den här säsongen var vi egentligen tre målvakter i AHL. Dom två andra, som är 21 (Sergei Murashov) och 24 år gamla (Joel Blomqvist), har klubben ganska stora framtidsplaner för. Jätteduktiga målvakter så jag kan inte säga något om det. Jag förstår samtidigt hur organisationen tänker i det här skedet.

Känner ingen besvikelse: ”Man måste se på sig själv”

Men någon större besvikelse över att inte få chansen i NHL känner han inte direkt.

– Nej, jag får ändå se det som att man måste förtjäna någonting. Först och främst kom det bara någon kort skada där upp den här säsongen. Förra säsongen var knappt någon skada heller.

– Joel och den andra målvakten hade dessutom varit där uppe innan mig. Ung, lovande duktig och jag tycker inte att jag tog mig riktigt förbi honom.

– En besvikelse skulle jag absolut inte säga. Man måste se på sig själv och säga att jag borde ha gjort det bättre eftersom jag då skulle fått chansen. Jag gjorde det jag kunde och är varken sur eller besviken på klubben eller mig själv.

Filip innan avresan till Pittsburgh. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Målvaktstränare i Wilkes Barre är Kain Tisi.

– Han har sett andra saker jag inte varit medveten om tidigare. Mycket detaljerat i spelet. Till exempel hur man ska jobba och titta när pucken är bakom målet. Lite också hur man spelar med klubban.

– Det är lite annorlunda där borta jämfört med SHL och man behöver komma ut på nästan varje puck. Lagen dumpar väldigt mycket puckar där borta så vi jobbade klubban lite grann varje dag. Sedan var det smågrejer hela tiden.

”Tjommes” värvning? ”Det blev en chock för mig”

Vad fick dig att återvända hem så här i slutet av säsongen?

– Det berodde på flera saker. Dels att jag hade kämpat på ganska länge för att försöka få matcher, men det var inget som hände i vår trupp eller där uppe.

– Jag hamnade ganska mycket utanför matchtruppen samtidigt som jag kände att jag inte hade något kontrakt i framtiden och ville inte avsluta en säsong med att bara sitta vid sidan av. Jag vill spela matcher och ha lite kul igen.

– Leksand var intresserade och jag tänkte mycket på var jag ville spela framöver och inte bara den här korta stunden som är kvar av säsongen. Dessutom trivdes jag bra här i Leksand tidigare och laget har en häftig utmaning framför sig.

– Det är mycket som står på spel så det blir att det händer något även i min säsong, att det blir häftiga och viktiga matcher att spela. Det blir som ett slutspel direkt när jag kommer in. Vi har tio matcher kvar av säsongen som är jätteviktiga och sedan får vi se vad som händer.

– Sedan handlar det om familjen. Vi trivdes inte jättebra där borta även om det funkade, men vi har det 100 gånger bättre i Sverige. Det var ganska tufft mot slutet och vi ville hem.

Det första som hände i Leksand då Filip Larsson återvänt var att den som fått hem honom och som han lärt känna väldigt väl sedan uppväxten i Nacka, sportchefen Thomas Johansson, fick sparken.

– Jag har känt Thomas väldigt länge så det blev en chock för mig. Nu har jag såklart inte varit med i gruppen på ett par år, men jag var såklart inte alls beredd på det. Jag tror inte heller någon i gruppen hade på känn att det här skulle ske.

– Det var ett tufft möte att ha. Han är väldigt uppskattad som person och ledare, så det var tråkigt.

Vad är ditt starkaste minne från när du var i Leksand säsongen 2023/24?

– Oj… Det som kommer upp direkt är slutspelsserien mot Frölunda. Hur nära vi var och hur kul det var att spela dom matcherna när det stod något på spel. Det var någonting extra.

– Det är inte så ofta man får chansen att spela sådana matcher. Fullsatt både här (Tegera Arena) och i Scandinavium. Det gick dessutom till ”game seven”. Sedan hade jag det bra hela säsongen här.

Filip Larsson senast han var i Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist.

En stor del av beslutet: ”Det var ganska avgörande”

Resten av den här säsongen får Filip Larsson kampera ihop med Marcus Gidlöf.

– Vi känner varandra lite grann sedan tidigare och har hängt ihop lite när Mantas (Armalis) var borta. Han tränade med oss ibland så vi har varit på is en hel del tillsammans för två säsonger sedan, men även i somras då jag var här.

En bra konkurrenssituation eller?

– Ja, vilket jag tycker att man måste ha. När man kommer till viktiga matcher går det inte att säga att planen är att bara köra Marcus.

– Det skulle bli ganska mycket matchande för honom och han är väldigt ung. Jag tror att det är bra både för honom och mig att vi är två som kan spela riktigt bra, vilket såklart är bra för gruppen också.

En viktig del i att Filip Larsson är tillbaka i Leksand heter Alexander Millner och som är målvaktstränare i Leksand.

– Klart att det var en viktig del för min del att komma hit. Jag vet hur han funkar och han tror på mig, vilket alltid är bra.

– Jag kände senast att hans modell av målvaktsjobb funkar bra för mig. Det är viktigt att målvakten och målvaktstränaren samarbetar på ett bra sätt, så det var såklart ganska avgörande.

Ser positivt på utmaningen: ”Kan verkligen vinna”

Leksand ligger sist i SHL och mycket talar för kvalspel senare i vår.

– Vi har en jättestor utmaning framför oss. Det är så kul eftersom vi verkligen slår från underläge. Många utanför vår grupp tror ingenting på oss. Vi kan verkligen vinna något och tittar jag på tabellen så är det inget som gör mig nervös.

– Jag ser det mer att det är en jäkla rolig utmaning. Det är många matcher kvar och allt kan hända. Förhoppningsvis får jag stå den här veckan. Längre än så tittar jag inte. Spela bra, ta match för match och komma in i det så snabbt som möjligt.

Hur mådde den grupp du kom till med tanke på tabelläget?

– Jag märkte ingenting, att det skulle vara dåligt eller så. Jag känner halva gruppen sedan tidigare och det har varit bra go på träningarna så jag tycker att det har varit som vanligt.

– Klart att vi har pratat om tabelläget. Vi hade ett bra möte där vi tillsammans som grupp enades om att vi ändå har någonting att vinna i år.

I vilken serie spelar Leksand nästa säsong?

– SHL, avslutar Filip Larsson med ett leende.

Source: Filip Larsson @ Elite Prospects