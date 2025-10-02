Collin Delia har fått en mardrömsstart på sejouren i Brynäs.

Nu uppger Sportbladet att SHL-klubben gett sig ut på jakt efter en ersättare.

Johan Alcén och Collin Delia.

Foto: Bildbyrån

Så sent som i slutet av september berättade Brynäs sportchef Johan Alcén i en intervju med Gefle Dagblad att klubben inte var på jakt efter en ny målvakt. Collin Delia hade då fått en tung start på sin sejour i Brynäs, där han släppt in 16 mål på tre SHL-matcher och noterats för en räddningsprocent på 75,4 procent.



Nu uppges Alcén ha ändrat sig.



Enligt Sportbladet ska sportchefen ha vänt i frågan och tidningen rapporterar att Brynäs nu letar en ersättare till Delia.

Uppgifter: Oscar Dansk var aktuell

Sportbladet rapporterar vidare att Oscar Dansk, som har ett förflutet i Brynäs juniorlag, var aktuell för en återkomst till Brynäs men att målvakten i slutändan valde en flytt till Tjeckien och spel i Jaromir Jagrs lag Kladno.

I en intervju med Hockeysverige.se berättade TV4:s expert Petter Rönnqvist tidigare i veckan att han trodde att Brynäs inlett sin målvaktsjakt.

– Jag tror Brynäs är och kikar på målvakter eftersom man hamnat lite snett. Förra säsongen gjorde Ludvig Persson dundersuccé. Dessutom hade man ett långtidskontrakt med Källgren. Sedan gick han och blev skadad. Källgren kanske inte heller kom upp till sin fulla potential förra säsongen, sade Rönnqvist och fortsatte:

– Det fanns en viss tveksamhet kring målvaktssidan redan innan säsongen, vilket såklart gör att det blir lite extra snack nu när man släppt in så mycket mål.

Förutom Delia har Brynäs unge Damian Clara på lån från Anaheim Ducks den här säsongen, samtidigt som Erik Källgren alltjämt är indisponibel efter att ha opererats i somras. Källgren väntas vara tillbaka tidigast någon gång kring årsskiftet.