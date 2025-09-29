Experten: ”Tror Brynäs är och kikar på målvakter”

Det har varit en allt annat än rolig säsongsinledning för fjolårsfinalisten. En fråga som har varit i fokus är målvaktsspelet.

För Hockeysverige.se ger TV4-experten Petter Rönnqvist sin syn på Brynäs defensiva problem.

– Det går, tycker jag i alla fall, att härröra till ett ganska uselt spel i egen zon både med och utan puck, säger Rönnqvist.

Petter Rönnqvist ger sin syn på Brynäs svaga defensiv. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist (montage)

Ett snitt på drygt fyra insläppta mål per match. Med totalt 26 kassar bakåt på sex matcher är favorittippade Brynäs det lag i SHL som, tillsammans med nykomlingen Djurgården, är det lag som har släppt in flesta mål så här långt. Är det försvarsspelet i stort som darrat, målvakterna eller vad är det som inte kuggat i under säsongsinledningen?



NHL-meriterade Erik Källgren var tänkt som en av två målvakter den här säsongen, men nu dras han med en långtidsskada vilket gör att Brynäs målvaktsduo nu är 20-åriga Damian Clara och rutinerade 31-åringen Collin Delia. Clara är draftad och utlånad av Anaheim medan Delia har spelat totalt drygt 50 NHL-matcher för Chicago och Vancouver.



— Clara har gjort tre bra matcher. Jag tycket att han varit stabil och ligger bra till i statistiken, säger TV4-experten tillika tidigare VM-målvakten, Petter Rönnqvist, till hockeysverige.se och fortsätter:

— Jag tycker att han har mognat och ser betydligt bättre än under förra säsongen. Även om jag alltid tror gott om målvakter, han är i en process, är väldigt ung och såklart en jättetalang, började jag tvivla. ”Klarar han av det här och kan komma tillbaka?”

— Han har gjort det jättebra och jag tycker mig se att han verkar trivas i Gävle och Brynäs som förening och tycks vara uppskattad där. Det är också därför Brynäs tog tillbaka honom.



Kan du se en stor potential i just Damian Clara?

— Ja, en jättestor och han har, som sagt var, varit bra. Jag är jätteimponerad av matcherna han spelat. Även om Brynäs förlorade mot Rögle gjorde han en riktigt bra match.

”Helt klart handlar det om defensiven”

Collin Delia har haft en tuffare inledning av säsongen och har ett snitt på 75,38 i räddningsprocent på sina tre spelade matcher.



— Att komma in från AHL och NHL till stor rink, ha stor press på sig och till en anrik förening med hög svansföring efter förra säsongen, bara det är en tuff situation.

— Jag har sett första två matcherna han spelat, men inte den tredje som Brynäs tappade. Rent statistiskt och allt sådant har det såklart varit en katastrofstart för honom. I och med att jag hyllar Clara och tycker att han ser bra ut finns det ingen anledning till oro på målvaktssidan än så länge. Det stora bekymret är försvarsspelet.

Erik Källgren är långtidsskadad för Brynäs. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad är det som inte fungerar i försvarsspelet som du ser det?

— Det är lite olika från situation till situation. Exempelvis kamperna framför mål. Senast mot Rögle då Clara stod tappade man insidan. Ibland stod Rögle med både en och två gubbar och slog på returer och var nära.

— Tittar vi på spelet över lag, att hjälpa varandra, gör klart sin situation, få stopp i spelet…

— Jag pratade med (Niklas) Gällstedt innan den matchen och följer man Brynäs och läser i lokalmedia var det här ett bekymmer man noterade redan på försäsongen. Varför uppkommer då dom här situationerna? Jo, man saknar (Charle-Édouard) D’Astous, (Victor) Söderström och (Simon) Bertilsson. Det var dom tre backarna som förra säsongen fick ut pucken ur zonen och hanterade situationer djupt ner på egen planhalva.

— Nu har Brynäs en annan struktur. I alla fall om man jämför med Söderström och D’Astous. Det är andra karaktärer som kommit in. Backar som ska tuffare och defensivt starka. Jag tycker att man då får spela på ett annat sätt.

— Man har (Mattias) Norlinder som ska ta lite av det ansvaret, men som kanske inte har fyllt dom skorna ännu. Helt klart handlar det om defensiven. Där är även forwards inblandade.

Petter Rönnqvist om Brynäs: ”Fanns en viss tveksamhet”

Petter Rönnqvist har ändå sett en del ljuspunkter i Brynäs defensiva spel.



— Jag tycker att Brynäs hade två matcher där man hittade den här strukturen, var jättenöjda och kände ”nu är vi där”. Nu tycker jag det blev ett steg tillbaka senast mot Rögle.

— Att Collin Delia haft det jobbigt, ja absolut. En del går att skylla på honom. Det oket får han ha på sina axlar och han måste absolut steppa upp. I grund och botten är han en bra målvakt.

— Jag har kollat lite på hur han spelade under förra säsongen i AHL. Det är en rörlig, rapp målvakt som ser vältränad ut, så det finns förutsättningar trots den tuffa starten. Han är dessutom rutinerad och har varit med under rätt många år. Det är ingen ungtupp som Clara var förra säsongen. Han har rutinen för att kunna hantera situationen som uppkommit.



Flera bra svenska målvakter går och väntar på uppdrag. Exempelvis Mantas Armalis och Oskar Dansk, men Petter Rönnqvist tror inte Brynäs behöver känna en stress ännu och gå ut och jaga ny målvakt.



— Jag tror Brynäs är och kikar på målvakter eftersom man hamnat lite snett. Förra säsongen gjorde Ludvig Persson dundersuccé. Dessutom hade man ett långtidskontrakt med Källgren. Sedan gick han och blev skadad. Källgren kanske inte heller kom upp till sin fulla potential förra säsongen.

— Det fanns en viss tveksamhet kring målvaktssidan redan innan säsongen, vilket såklart gör att det blir lite extra snack nu när man släppt in så mycket mål.

— Det går, tycker jag i alla fall, härröra till ett ganska uselt spel i egen zon både med och utan puck. Dessutom måste Collin Delia få lite mer matcher på stor rink och anpassa sig till det här spelet som är annorlunda.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects